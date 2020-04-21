صدور كتاب "دكتور لي والفيروس الذي يرتدى التاج"، لفرانشيسكا كافالو

صدر أخيراً كتاب جديد للأطفال، يحكى قصة الطبيب الصيني لى وينليانج، الذى دق ناقوس خطر انتشار فيروس كورونا في بلاده قبل أن يموت به، واعتبر بطلاً كونه ووجهه بقمع السلطات.

والكتاب يحمل عنوان "دكتور لي والفيروس الذي يرتدى التاج"، كتبته فرانشيسكا كافالو، وهو أحد أكثر الكتب مبيعًا بحسب نيويورك تايمز.

وقالت كافالو، إنها كتبت الكتاب على أمل أن يساعد في تثقيف الأطفال حول الفيروس الجديد، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل نحو 130 ألفاً في جميع أنحاء العالم، بحسب ما صرحت به لموقع سي ان ان.

وأوضحت كافالو: "هناك الكثير من عدم اليقين والقلق، أشعر بذلك بنفسي خاصة وأنى لا أطفال لي، وآمل أن الكتاب يمكن أن يوفر للعائلات فرصة للتواصل المفتوح حول ما يحدث".

ويتبع الكتاب المصور، الذي جعلته كافالو قابلاً للتحميل مجانًا قصة الطبيب الذي اشتهر بصدقه ونزاهته في الصين، البطل المسئول عن تفجير صفارة الفيروس قبل أن يتطور وينتشر عالمياً.

وفي أواخر ديسمبر من عام 2019 ، كان لي يعمل في مستشفى ووهان المركزى، جاءت تحذيراته من انتشار مرض "شبيه بالسارس" في ووهان، لكن السلطات اعتبروه مروج شائعات.

وقالت كافالو إنها تريد تسليط الضوء على قصة "لي" لأنه "رمز لأهمية الاستماع إلى العلماء"، مضيفة "بطرق مختلفة ، هذا هو نفس الشيء الذي حدث للعديد من العلماء والأطباء في دول أخرى، حيث رفض القادة الاستماع إلى العلماء والأطباء مما تسبب في تأخيرات كبيرة وجعل الأزمة أسوأ بكثير".