صدور كتاب "دور الإخوان وحماس فى أحداث 25 يناير" لمصطفى بكرى

صدر مؤخرا، كتاب "الطرف الثالث.. دور الإخوان وحماس فى أحداث 25 يناير" للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وذلك عن المكتبة الأكاديمية للنشر.



يأتى الكتاب فى قطع كبير يصل لنحو 170 صفحة، يتناول فيها مصطفى بكرى تفاصيل المؤامرة ضد مصر وكيفية اختطاف ثورة 25 يناير ودفعها إلى الفوضى.



كما يكشف مصطفى بكرى فى الكتاب عن مضمون عدد من اللقاءات والاتفاقات والتخطيط المشترك لبعض أطراف هذه المؤامرة التى أطلق عليهم "الطرف الثالث".

ويتناول الكتاب تاريخ علاقة الإخوان بنظام مبارك، ودور الأمريكان فى دعم الفوضى بالتنسيق مع جماعة الإخوان لاسقاط الدولة، واحداث الانهيار الكبير.



وينشر المؤلف وثائق تكشف دور حماس والإخوان فى أحداث 25 يناير، كما يعرض الكتاب لعملية تهريب المساجين ودور حماس وإيران بمشاركة الإخوان فى الأحداث.

ويهدى مصطفى بكرى كتابه إلى الشهيد المقدم "محمد مبروك" الذى وصفه "بكرى" بأنه كشف المؤامرة وقدم روحه فداء للوطن.



يقول مصطفى بكرى في مقدمة الكتاب، إن صدور الكتاب في هذه الفترة هو أبلغ رد على ادعاءات جماعة الإخوان التى عادت تطل برأسها من جديد عبر أحد الأدوات الساقطة التى راحت تبث من خلاله الأكاذيب والادعاءات.



ويتناول الكتاب عددا من الفصول "مبارك والإخوان، المخطط، شماعة خالد سعيد، الخديعة، الفرصة سانحة، اللهو الخفى، لعبة توزيع الأدوار، الوجه القبيح، اختراق الحدود، شهود الأحداث، اقتحام السجون، عملية تهريب سامى شهاب، الكذابون، من وراء موقعة الجمل، من قتل المتظاهرين؟) ثم تأتى الوثائق.