صدور كتاب "رسائل يونج وفرويد" من ترجمة زهرة حسن  

صدر عن منشورات "تكوين" حديثًا كتاب "رسائل يونج وفرويد" من ترجمة زهرة حسن.



كانت المراسلات بين فرويد ويونج جمعت فى كتاب نشرته لأول مرة مطبعة جامعة برينستون عام 1974، وهو يجمع 360 رسالة كتبها الرجلان لبعضهما من 1906 حتى افتراقهما بحلول عام 1914 إلى غير رجعة.



وإلى جانب توفير ثروة من المواد حول كل من التطورات النظرية والمؤسسية للتحليل النفسى فى وقت مبكر؛ ترسم المراسلات العلاقة الشخصية "الكثيفة" بين فرويد ويونغ خلال الفترة المعنية؛ حيث عبر يونج عن "احترامه غير المشروط" لفرويد، فى حين أبدى الأخير استبشاره الكبير بمسقبل يونج