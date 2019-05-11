صدور كتاب "عشرة من عظماء الوطنية في مصر في العصر الحديث"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتابا جديدا بعنوان "عشرة من عظماء الوطنية في مصر في العصر الحديث" تأليف شحاتة عيسى إبراهيم، وتقديم محمد الشافعى.

ويقدم المؤلف رؤية مستنيرة لتاريخ مصر الحديث من خلال تقديم الرحلة النضالية لعشرة من الزعماء والقاعدة وهم محمد كريم، عمر مكرم، حسن طوبار، أحمد عرابى، عبدالله النديم، الشيخ محمد عبده، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول، جمال عبد الناصر.

كما قدم إلى جانب سيرة ومسيرة كل واحد من هؤلاء العظماء، وقدم أيضا تاريخ مصر بداية من الحملة الفرنسية على مصر في ١٧٩٨ حتى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر في 1970.