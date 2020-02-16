صدور كتاب: "كيف سمم أذناب وفاشلو ترامب واشنطن"

قدم كتاب جديد صدر في الولايات المتحدة إجابة مفاجئة عمّا يشغل في الواقع بال الرئيس دونالد ترامب.

وكشف الصحفيان في موقع “ديلي بيست”، لاكلان ماركاي، وأساوين سويبساينغ في كتابهما الجديد الذي يحمل عنوان “غارقا في المستنقع: كيف سمم أذناب وفاشلو ترامب واشنطن”، أن الرئيس في الأشهر الأولى من ولايته أثار مرارا وتكرارا خلال المشاورات في البيت الأبيض مسألة حيوان الغرير.

وذكر الكتاب أن ترامب بحث هذا الموضوع بالتفصيل مع كبير موظفي البيت الأبيض حينذاك راينس بريبوس، وطلب منه مرارا عرض صور لهذا الحيوان، مضيفا أن الرئيس أمطر ذلك المسؤول بوابل من الأسئلة عما إذا كانت هذه الوحوش “ودية” للإنسان و”كيف تعمل” وما إذا كانت لدى كل حيوان هوية فريدة أو كان “مملا”.