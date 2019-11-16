صدور كتاب لدونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي

منذ أسابيع قليلة، أصدر دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى، كتابا يدافع فيه عن والده، ويهاجم منافسيه، لكن الكتاب لقى سخرية البعض في الولايات المتحدة.



وحسبما يذكر موقع bbc عربي أن السخرية وقعت حينما شبَّه ابن ترامب فى الكتاب سقوط ضحايا الحرب من الجنود الأمريكيين "بتضحيات" عائلته.



وفي كتابه الجديد، يقول الابن الأكبر للرئيس ترامب إن "فكرة المقاربة جاءته أثناء زيارته لمقبرة أورلينجتون الوطنية، عام 2017". وقوبل تشبيه ترامب جونيور باتهامات بعدم "إظهار الاحترام اللائق" من قبل المحاربين القدامى وعائلات الجنود الذين قضوا في الحرب؛ لاسيما وأن أحداً من عائلة الرئيس ترامب لم يخدم في الجيش.



ويروي ترامب جونيور، في كتابه المعنون "مُثار: كيف يزدهر اليسار عبر الكراهية ويريد إسكاتنا"، تفاصيل زيارته لمقبرة الحرب الأمريكية، التي تقع بالقرب من العاصمة واشنطن، وتضم رفات 400 ألف جندي، عشية تنصيب والده رئيساً للبلاد.



ويوضح أنه استدعى التضحيات التي بذلتها عائلته، لحظة وضع والده إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول. وكتب ترامب جونيور، 41 عاماً، "في اللحظة التي تجاوزنا خلالها صفوف شواهد القبور البيضاء، اختبرتُ شعوراً عميقاً بأهمية الرئاسة وبحب بلادنا.. حينها استدعيتُ جميع الهجمات التي واجهناها كعائلة، وجميع التضحيات التي كان علينا تقديمها لمساعدة والدي على النجاح، والجزء الكبير من الأعمال والصفقات الدولية التي تخلينا عنها طوعاً؛ لتجنب الظهور بمظهر المنتفع من البيت الأبيض".



ويتابع ترامب جونيور "بصراحة، كانت تضحية كبيرة، كلفتنا ملايين الدولارات سنوياً، وبالطبع لم نحصل على أي تقدير يُذكر من وسائل الإعلام الرئيسية، وهو ما لا يفاجئني على الإطلاق".



وذكر دونالد ترامب جونيور فى كتابه أنه التقط جرثومة السياسة وبات يفكر بالترشح للانتخابات فى المستقبل، حسبما ذكرت مواقع إخبارية.



وكتاب "مُثَار.. كيف يزدهر اليسار على حساب الكراهية ويريد إسكاتنا"، يوجّه ابن الرئيس سهامه من خلاله نحو المشتبه بهم أمثال هيلارى كلينتون والمحقق الخاص روبرت مولر والإعلام.



جاء كتاب دونالد ترامب جونيور فى 300 صفحة ويخصص جزءا منه لسيرته الذاتية، بينما الجزء الآخر مخصص للجدل المثار حول "البائسين"، وفى ذلك إشارة إلى هيلارى كلينتون التى وصفت أنصار والده بهذه الكلمة خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية.



وسرعان ما احتل الكتاب المرتبة الثالثة فى قائمة أمازون لأفضل الكتب مبيعا بعد أن شجع الرئيس ترامب متابعيه على تويتر والبالغ عددهم 66,5 مليون على قراءته.



واعتاد دونالد ترامب جونيور ترامب على ملاحقة خصوم والده الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعى وتوجيه انتقادات قاسية لهم، لذا كان استخدامه للغة هجومية أمرا متوقعا فى الكتاب.



فهو يصف مولر الذى حقق فى التدخل الروسى فى انتخابات عام 2016 بأنه "دمية قديمة غير صالحة لشىء"، وبعض أعضاء الكونجرس بأنهم "حمقى".



ويقول دونالد ترامب جونيور الذى يدير مع شقيقه إريك من نيويورك الأعمال التجارية لعائلة ترامب أنه "تم تطعيمه" ضد الاشتراكية خلال زياراته للقاء جدّيه فى تشيكوسلوفاكيا السابقة.



وينتقد دونالد ترامب جونيور فى كتابه أيضا المرشح المفضل لليسار لانتخابات 2020 بيرنى ساندرز وأيضا المرشح الديموقراطي جو بايدن، معتبرا أن بايدن سيكون "الأسهل كى يمزقه والده".