صدور كتاب "لسانك حصانك" عن دار كلمات

صدر حديثا عن دار كلمات المتخصصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ "مجموعة كلمات"، "لسانك حصانك" للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم حنان القاعي.

يضم كتاب "لسانك حصانك"، للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم حنان القاعي، مجموعة من العبارات التي تستخدم لتقوية النطق واللفظ عند الأطفال، مثل "خيط حرير على حائط خالتي أم خليل" حيث تقوم مجموعة من الأشخاص تكرارها عدة مرات دون الوقوع بالخطأ، وتكمن الصعوبة في نطق العبارات التي تتشابه في الحروف المكونة للكلمات.

ويساعد الكتاب الذي يستهدف الأطفال من (عمر 9-12 عاماً) والحائزعلى جائزة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2016 عن فئة "الآفاق الجديدة"، القراء الصغار على نطق وتعلم كلمات وجمل عربية صعبة في نطقها، نتيجة تشابه الحروف المكونة للكلمات ، والتي تقدم بطريقة جاذبة من حيث الألوان الجميلة والرسوم التوضيحية، ، وتساعد الطفل على التدرب على العبارات بشكل سليم وبأسلوب لا يخلو من المتعة والمرح.