البوابة - لقد شابت الفضائح والأساطير حياة الملك تشارلز الثالث، لكن من هو الرجل الحقيقي وراء التاج؟ في هذا الكتاب، يفحص المراسل الملكي والمؤلف الشهير روبرت جوبسون حياة "ملكنا: تشارلز الثالث" وشغفه وأهدافه ودوافعه.

صدور كتاب "ملكنا: تشارلز الثالث.." عشية التتويج

عن الكتاب

صدر الكتاب عشية حفل التتويج التاريخي، وهو يركز على تفكير الملك تشارلز الرجل والملك ، ويفكر في كيفية تشكيل قيمه ومعتقداته له وهو يتولى هذا الدور الضخم.

عندما توفيت جلالة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022 ، أحدثت صدمة في جميع أنحاء العالم. فهي كانت أطول فترة حكم، ولقد توفيت وعمرها 96 عاماً ، وكانت قد احتفلت علنًا باليوبيل البلاتيني لها في يونيو 2022. وكانت وفاة الملكة تعني انتقال العرش لابنها ، صاحب السمو الملكي تشارلز ، أمير ويلز ، مما أثار الجدل ، الوريث الجاد والصريح الذي عاش طويلا في ظل سحرها.

من الكتاب

"بالنسبة لتشارلز ، كونه ملكًا لا علاقة له بالسلطة - فهو يعتقد أن دوره هو القيادة. الأمر متروك للآخرين فيما إذا كانوا يختارون المتابعة."

صدور كتاب "ملكنا: تشارلز الثالث.." عشية التتويج

روبرت جوبسون

السيرة الذاتية الكاملة للملك تشارلز الثالث، للكاتب روبرت جوبسون الأكثر مبيعًا في صحيفة صنداي تايمز.

من أعماله:

ويليام في 40: صنع ملك حديث (William at 40: The Making of a Modern Monarch) الملك تشارلز: الرجل والملك ومستقبل بريطانيا (King Charles: The Man, the Monarch, and the Future of Britain) قرن الأمير فيليب 1921-2021: الحياة الاستثنائية لدوق إدنبرة (Prince Philip's Century 1921-2021: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh) ملكنا: تشارلز الثالث: كشف الرجل والملك - إحياء ذكرى التتويج التاريخي للملك الجديد (Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed - Commemorate the historic coronation of the new King) العائلة المالكة الجديدة وليام وكيت: قصة الحب: احتفال بزفاف القرن (The New Royal Family William & Kate : The Love Story: A Celebration of the Wedding of the Century) حرب هاري: القصة الحقيقية للأمير الجندي (Harry's War: The True Story of the Soldier Prince) دليل عمليات العائلة المالكة: التاريخ ، والسيطرة ، والبروتوكول ، والمساكن ، والأسر ، والأبهة والظروف التي عاشها أفراد العائلة المالكة البريطانية (The Royal Family Operations Manual: The History, Dominions, Protocol, Residences, Households, Pomp and Circumstance of the British Royals) أميرة ويليام: قصة الحب التي ستغير العائلة المالكة إلى الأبد (William's Princess: The Love Story that will Change the Royal Family Forever)

المصدر: أمازون

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