صدور كتاب “تهمة اليأس” للفيلسوف الألمانى آرثر شوبنهاور

صدر عن دار صفحة سبعة للنشر والتوزيع، كتاب “تهمة اليأس” للفيلسوف الألمانى آرثر شوبنهاور، من ترجمة الطيب الحصني.



جاء على غلاف الكتاب: الخلود والانتحار، موقع المرأة وغريزة الرجل، السيكولوجيا البشرية ومعاناتها سعادتها في هذا العالم: هذه النصوص المنتقاة لا تحمل في طياتها صرامة الأطروحات الفلسفية البحتة التي كتبها شوبنهاور، وإنما هي تشريح للعالم كما رآه شوبنهاور من عيون تلك الفلسفة البحتة، هي إسقاطات قناعاته على طريقة حياتنا الفاسدة، وتوجيه للطريقة التي ينبغى علينا أن نعيش من خلالها فكما يقول لنا (الحكمة النظرية التي لا تمارس مثل الوردة المزدوجة، تبهج الآخرين بألوانها وعطرها الجميل، لكنها تذوي وترحل بلا بذور)».



وشوبنهاور(1788 –1860)، معروف بفلسفته التشاؤمية، وقد عرف بكتاب “العالم إرادة وفكرة”، أو “العالم إرادة وتمثل” في بعض الترجمات الأخرى، والذي سطر فيه فلسفته المثالية التي يربط فيها العلاقة بين الإرادة والعقل فيرى أن العقل أداة بيد الإرادة وتابع لها.