صدور كتاب “قراءات نقدية في رواية شمس” أصدرت دار الأمير في بيروت كتاب "قراءات نقدية في رواية شمس" في 216 صفحة من القطع الوسط، والذي كتب فيه نخبة من النقاد والأكاديميين اللبنانيين والعرب، وقدمت له الدكتورة دلال عباس.

يأتي الكتاب ضمن سلسلة الإصدارات الأدبية التي تصدرها دار الأمير للموسم الثاني 2021، وهو عبارة عن دراسات وأبحاث في رواية “شمس – أميرة عربية عاشقة” لمؤلفها الدكتور محمد حسين بزي، والتي تتحدث عن مملكة “أوسان” القحطانية جنوب الجزيرة العربية “اليمن حاليا” في القرن التاسع قبل الميلاد. وتدور بين أروقة الرواية قصة حب عميقة ومشوقة بين الأميرة “شمس” وابن عمها الأمير “مالك”، وعن معركة قاسية دارت رحاها بين مملكة “أوسان” العربية و”الأحباش” تكون الغلبة فيها لـ “أوسان”. وفي الرواية بطل آخر هو القرد “نولان” الذي كان يلتقط جواهر الماس من الجبال البركانية ويرميها على بيوت الفقراء لمساعدتهم.

صدور كتاب "قراءات نقدية في رواية شمس"

ترجمات

وشغلت الرواية القراء والمثقفين والنقاد منذ صدورها عن “دار الأمير” في بيروت عام 2017، في صفحاتها الـ 304 بحيث تتم ترجمتها إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، فضلا عن أكثر من عرض مقدم لتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني.

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