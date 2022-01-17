صدور "لسنا وحدنا في هذا الكون" للكاتب حازم إسماعيل صدر حديثا للكاتب حازم إسماعيل، المجموعة القصصية لسنا وحدنا في هذا الكون، والصادرة عن دار المكتبة العربية للنشر، وتشارك المجموعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

صدور "لسنا وحدنا في هذا الكون" للكاتب حازم إسماعيل

ومن أجواء المجموعة:

هل جرَّبتَ أن تعيشَ الحياةَ بنظرة مخلوقٍ؟! حيوان، أو طائر، أو حشرة، أو نبات، أو جماد… تحبسُ روحَكَ في جسده، وتعيش وفق أسلوبه وطريقته، وتسعى على رزقِكَ مثله، وتطلب احتياجاتكَ المعيشيَّة كما يطلبها. إنَّ نظرتنا إلى الكون من حولنا نتاج تجربتنا القاصرة، ما هي في عمر الزمان إلَّا ضئيلة، والرؤية التي نحكمُ بها على ما حولنا ما هي إلَّا رؤية سطحية؛ فالكبيرُ بالنسبة للأكبر صغيرٌ، والصغيرُ إلى جانب الأصغر منه كبيرٌ! ينطبقُ ذلك على عنصري الزمان والمكان، فأعمار الكواكب والنجوم تحسبُ بملايين السنين، بينما أعمار الجزيئات والذَّرَّات تُقاس بوحدات من الزمن متناهية الصغر.. ما أنتَ إلَّا فردٌ في كون متسع يحمل بين جنباته عوالمَ أخرى لا نهائية الاتساع، أو متناهية الصغر، ما يفوق مدركات حواسنا ومدى تخيلنا!

صدور "لسنا وحدنا في هذا الكون" للكاتب حازم إسماعيل

عن الكاتب:

حازم إسماعيل السيد: كاتب، وروائي، وقاص، وشاعر، ورسَّام، ومدقق لغوي، ومحرر صحفي، وباحث، ومترجم مصري. من مواليد القاهرة.

دراسته:

ليسانس آداب في اللغة العبرية جامعة عين شمس ، ودبلومة الدراسات العليا في اللغة العبرية جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف (الأول على دفعته)، وبعثة وزارة التربية والتعليم لتعليم وتوجيه المكفوفين بتقدير امتياز (الأول على دفعته).

يشارك الكاتب في المعرض بستة أعمال في خمسة دور نشر: روايتين، ومجموعتين قصصيتين، وكتابين ثقافيين.

صدور "لسنا وحدنا في هذا الكون" للكاتب حازم إسماعيل

مؤلفات الكاتب:

أولاً: مجال اللغة والأدب: هذا العمل هو الرابع في نتاجه الأدبي بعنوان “لسنا وحدنا في هذا الكون” عن المكتبة العربية، سبقته رواية “خطوط مستقيمة على طريق أعوج” بدار زهراء الشرق 2021م، ومجموعة قصصية بعنوان “دنيا السخرية” بالمكتبة العربية 2020م، ورواية “كسرى الأخير” صدرت عن دار غراب عام 2019م. كما صدرت له قصة “عيوني زرقاء” عن دار نهضة مصر 2016م، وكتاب في النقد الأدبي بعنوان “إبحار بين أوراق كتاب” عن دار الصحبة الثقافية للنشر الإلكتروني عام 2020م. وكتاب “فن كتابة القصة القصيرة” طبعتان: الأولى 2015م، والثانية 2019م عن دار التقوى بالقاهرة، و”قواعد النحو العربي” عام 2015م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”قواعد الإملاء” عام 2019م عن دار التقوى بالقاهرة. و”دائرة معارف الحيوان العلمية” (جزءان) عام 2015م عن دار التقوى بالقاهرة، و”سلسلة مبادئ النحو العربي للأطفال” (12 جزءًا) (كتابة ورسوم) عام 2015م عن دار الفرسان بالقاهرة. بالإضافة إلى مشاركته بقصتين قصيرتين في عملين جماعيين: “بقايا أنثى” بدار كلمات عربية 2015م، و”عندما يسكت زوربا” بدار ضاد 2015م.

ثانيًا: مجال التاريخ الإسلامي، والكتابات الإسلامية والتاريخية: سبعة أعمال أولها “هؤلاء أنزل الله فيهم قرآنًا” عام 2001م عن دار التقوى بالقاهرة، وآخرها “سلسلة أبطال حرب أكتوبر” (10 أجزاء) عام 2012م عن دار الفرسان بالقاهرة.

ثالثًا: مجال علم النفس التربوي والدراسات الإنسانية والاجتماعية: “تربية أبناء الإسلام بالقرآن والسنة النبوية” عام 2007م عن دار المصطفى بمصر، ودار البسنت بالسعودية، و”فنون السعادة الزوجية” عام 2007م عن دار المصطفى بمصر، ودار البسنت بالسعودية، و”تربية أبناء الإسلام علم وفن” (جزءان) عام 2009م عن دار الشرق.

رابعًا: مجال الكتابة للأطفال: له 12 سلسلة تضم نحو 160 جزءًا منها: “سلسلة أطلس الوطن العربي للأطفال” (24 جزءًا) عام 2007م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”سلسلة عالم الحيوان للأطفال” (كتابة ورسوم) (15 جزءًا) عام 2008م عن دار التقوى بالقاهرة، و”سلسلة ممالك الذهب للأطفال” (12 جزءًا) طبعتان: الأولى عام 2008م، والثانية 2010م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”سلسلة الجيش والشعب للأطفال” (12 جزءًا) عام 2016م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”سلسلة العدل أساس الملك للأطفال” (12 جزءًا) عام 2017م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”سلسلة علماء أناروا الدنيا للأطفال” (8 جزءًا) عام 2019م عن دار الفرسان بالقاهرة، و”سلسلة غزوات الرسول للأطفال” (4 أجزاء) عام 2019م عن دار الفرسان بالقاهرة.

خامسًا: كتب علمية وثقافية: له سبعة مؤلفات أولها “المحميات الطبيعية في مصر” عام 1999م عن دار الصفا بالقاهرة، وآخرها “100 من عظماء نوبل” عام 2019م عن دار النخبة للنشر والتوزيع بالقاهرة، و”أدباء نوبل” عام 2021م عن دار النخبة للنشر والتوزيع بالقاهرة.

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