صدور مذكرات الممثلة الأمريكية شارون ستون بعنوان "The Beauty of Living Twice" حيث تتحدث فيها عن تجربتها مع الموت وتعرضها لاعتداء جنسي عندما كانت قاصرة وأقذر فصول التحرش في هوليوود....



وتروي ستون (63 عاماً) الحائزة على جائزة الإيمي برايم تايم وجولدن جلوب بالإضافة إلى ترشيحها لأوسكار عن جهودها لإعادة بناء حياتها بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ عام 2001.

تجربة مريرة

ووفقاً لسيرتها الذاتية، عاشت ستون تجربة مريرة على مقربة من الموت حيث أخبرها ثلاثة ممثلين متوفين كانوا يعرفونها أثناء حياتهم ألا تخاف، ولدى عودتها من تلك التجربة، قررت ستون التحدث عن كل شيء.

وظهرت الصعوبات التي واجهتها والشجاعة التي كان عليها أن تظهرها للعودة إلى صناعة لا تقبل المشكلات الصحية لأبطالها بشكل جيد في هذا الكتاب جنباً إلى جنب مع حكايات أخرى من مسيرة الممثلة التي ولدت في ميدفيل (بنسلفانيا) عام 1958.

أذى جدها

وتكشف ستون أنها تعرضت للإيذاء عندما كانت طفلة مع أختها كيلي من قبل جدها لأمها وتروي كيف أنها في جنازته، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، كانت قادرة على التنفس بسهولة، عندما كانت متأكدة من أنه لا يستطيع الإساءة إليها بعد ذلك.

وتستنكر الممثلة أن منتجاً لم تذكر اسمه ضغط عليها لممارسة الجنس بشكل حقيقي مع ممثل آخر لإظهار المزيد من الكيمياء أمام الكاميرات، من بين أمور أخرى.