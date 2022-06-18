صدور مسرحية "إياح حتب" للكاتب طارق الحريري صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، ضمن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مسرحية "إياح حتب"، للكاتب طارق الحريري.

صدور مسرحية "إياح حتب" للكاتب طارق الحريري

عن المسرحية

وتكشف المسرحية عن جمالية البنية الدرامية في ذاتية التعبير الحواري تقوم على التوازي في التعبير ونمو الحدث مع نمو الشخصية، ومن جماليات التعبير عن ذات الشخصية؛ هذه الحوارية البليغة بين كاهن شاب والكاهن الأكبر في رد مقتضب يشف عن كبرياء الكاهن الأكبر ورده على الشاب . الكاهن3: هل يأذن لي سماحته بالتحدث؟" الكاهن الأكبر: ليكن.

جاءت صياغة الكاتب معتمدة على أحداث تاريخية مطعمة بكثير من التخيل الذي لا يضر التاريخ ولا يتناقض معه. وقد حرص الكاتب أن يجعل من أحداث تاريخية تأويلاً لأحداث معاصرة وفي ظني أن ذلك هو السبب الأهم وراء استلهام التاريخ في صنع مسرح معاصر. كذلك نجح الكاتب في منح شخصياته أبعادا إنسانية رغم الهالة التاريخية المحيطة بهم، وهو ما منح مسرحيته حياة يفتقدها الكثير من الأعمال التي تلجأ إلى الشخصيات التاريخية ذات الصيت الناصع .

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور على الشيخ و سكرتارية تحرير سها صفوت.

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