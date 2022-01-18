صدور “السيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه” صدر عن وزارة الأوقاف كتاب الدكتور محمد مختار جمعة تحت عنوان “السيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه”، ويكون ضمن إصدارات الوزارة بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الجاري.

صدور "السيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه"

يؤكد جمعة أن الشعر كان ولا يزال أحد أهم أعمدة بناء الثقافة العربية ، فهو صناعة ثقافية بامتياز ، تارة يكون ثقافة الخاصة ، وتارة يصبح ثقافة العامة عند الشعراء الجماهيريين وشعراء المواعظ والحكم ، والشعر القصصي والمسرحي والشعبي .

ويبين المؤلف أن الإسلام لم يحرم الشعر ، ولم يأخذ منه أي موقف سلبي ، بل استحسنه وشجع عليه ، وأثاب نبينا (صلى الله عليه وسلم) بعض قائليه ، فالشعر كلام كسائر الكلام ، حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيئه.

ويتناول الكتاب نتاج اثنتي عشرة مدرسة من أهم المدارس الشعرية وأكثرها نضجًا وتأثيرًا وإبداعًا في فضاء الشعر العمودي عبر العصور الأدبية المختلفة قديمًا وحديثًا ، من حيث كون هذه المدارس تعبيرًا صادقًا ومرآة عاكسة للواقع العربي فكريًّا وثقافيًّا.