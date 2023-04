طرح رواية لم تنشر للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز 

البوابة - أعلنت دار "راندوم هاوس" للنشر، عن عزمها طرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز على جائزة "نوبل" للآداب عام 1982.

وقالت الدار، في بيان لها، إنّ الكتاب الجديد لمؤلف "مئة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" سيكون مُتاحاً عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك، إذ سيشكل نشره الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024.

وجاء في بيان عن أبناء ماركيز، رودريجو وجونزالو جارسيا بارشا، أن "الراوية التي تحمل عنوان (نلتقي في أغسطس) تمثل ثمرة آخر جهود الكاتب في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات".

تُفِيد التقارير أن الكاتب والصحفي غابرييل غارسيا ماركيز ولد في 6 مارس 1927 في أراكاتاكا، بكولومبيا. والدته هي لويزا سانتياغا ماركيز ووالده هو غابرييل إليجيو غارسيا. (لم تكن تصدر شهادات الميلاد في قريته وقت ولادته، وتشير بعض المصادر إلى أن سنة ولادته هي عام 1928).

كان الأخ الأكبر ل 12 طفلًا، وعاش مع أجداده لأمه يستمع إلى العديد من القصص العائلية، بما في ذلك الذكريات العسكرية لجده، بالإضافة إلى مغامرات والديه. نَشر قصته الأولى أثناء وجوده في الكلية ثم أصبح صحفيًا، وكان يكتب في وقتٍ مليء بالاضطرابات الدموية في كولومبيا المعروفة باسم La Violencia.

قام بقراءة أعمال لعدد من الكتاب الدوليين وهاجر إلى أوروبا خلال منتصف خمسينات القرن الماضي وذلك بعد أن كتب مقالًا أثار غضب الديكتاتور العسكري غوستافو روخاس بينيلا. ثم عاد غارسيا ماركيز في نهاية المطاف إلى وطنه وعمل مع أكثر من دار نشر مقرهم في فنزويلا وكوبا.

تزوج من مرسيدس بارشا باردو في عام 1958.

بدايات غابرييل غارسيا ماركيز

غابرييل غارسيا ماركيز، روائي وصحفي وكاتب قصص قصيرة، من أشهر أعماله (مئة عام من العزلة)، حاز عام 1982 على جائزة نوبل للأدب. ولِدَ غابرييل في 6 مارس عام 1927م في أراكاتاكا، كولومبيا. نشأ في بيت العائلة مع أجداده يستمع منهم إلى الحكايات العائلية الشيقة وقد أثَّر ذلك في كتاباته ثم أصبح صحفي في نهاية المطاف.

قدَّم أعماله للقُرَّاء وهي أقرب إلى الواقعية، والذي يجمع فيه بين أسلوب قَص الحكايات التقليدي الممزوج بالخيال.

رواياته (One Hundred Years of Solitude) (مائة سنة من العزلة) وEl amor en los tiempos del cólera (Love in the Time of Cholera) (الحب في زمن الكوليرا) استقطبت جماهير عالمية، وفاز بجائزة نوبل في عام 1982.

وفاة غابرييل غارسيا ماركيز

تم تشخيص الكاتب بمرض السرطان في أواخر التسعينات، كما أفاد شقيقه أنه بدأ يعاني من الخرف في سنواته الأخيرة. تُوفِي غابرييل غارسيا ماركيز في مكسيكو سيتي في 17 أبريل 2014 في سن ال 87، وقد كَرَّسَ العالم هذا الأديب على الفور وقاموا بتكريم إرثه الأدبي الذي لا يُقدَر بمال.

من أهم كتابات غابرييل غارسيا ماركيز :

ما أعظم أن يستطيع الانسان أن يخفي مشاعره حتى عندما تنازعه نفسه لتفجيرها بعيون دامعة انكسارًا لأجل صمت أنيق و حزن أحمق و أنانية فارغة.

تفكر النساء بالمعنى الخفي للأسئلة أكثر من تفكيرهن بالأسئلة ذاتها.

لا أحد يستحق دموعك، ولئن استحقها أحد فلن يدعك تذرفها.

الحب في كل زمان وفي كل مكان، ولكنه يشتد كثافة، كلما اقترب من الموت.

لم يكن يهتم بالموت وإنما بالحياة ولهذا فإن الأحساس الذي راوده عندما نطقوا بالحكم لم يكن إحساساً بالخوف وإنما بالحنين.

لا شيء يدخل البهجة إلى قلب مريض كالحديث عن آلامه.

