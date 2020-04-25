طلاب جامعة نيويورك أبوظبي يصدرون كتاب «أين منزلنا؟»

أصدرت مجموعة الطلبة «إليفايتد» (ElevatED)، في جامعة نيويورك أبوظبي، كتاباً يحمل عنوان «أين منزلنا؟»، وهو كتاب مخصص للأطفال اللاجئين والمعوزين في المملكة الأردنية الهاشمية. ويتناول الكتاب موضوع الهجرة، ويحتفي بوحدة الإنسانية والتنوع البيئي الذي يتميز به عالمنا، ومن المخطط أن يصل الكتاب إلى ما يقارب الـ 3000 طفل، ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة.

ويصور كتاب «أين منزلنا؟»، الذي ألفه وصممه طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، المنزل كمكان مفعم بالحب، وأنه ليس بالضرورة أن يكون مكاناً مادياً أو ملموساً، وذلك عن طريق حوار بسيط تم نشره باللغتين العربية والإنجليزية. ويدعم المشروع عمل المنظمة الأردنية غير الحكومية «نحن نحب القراءة»، حيث سيقوم سفراء القراءة التابعون لها، بتوزيع الكتاب على الأطفال، بالاستعانة بقاعدة بياناتهم في الأردن.