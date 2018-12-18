صدر حديثا كتاب "حكايات تحت أشجار القرم" للشاعر عبد الرزاق الربيعي

صدر حديثا، كتاب "حكايات تحت أشجار القرم" دار ناشرون وموزعون بعمان، وهو دفتر الذاكرة الذي يدون فيه الشاعر عبد الرزاق الربيعي رحلة الكتابة متأملًا صور الحياة في سكونها وتقلباتها وصفوها وكدرها.

يستهل الكتاب بعبارة تشير إلى أن هذه المقالات التي نشرت في الصحافة والدوريات تمثل تأملات في صور الحياة، وتتباين بين الحلو والمر، ويتنازعها الألم من لحظات الفرح، والتعب والشقاء من لحظات الراحة، ربما هو طبع الحياة التي توقعنا في حبائلها ومصائدها دائما لنعرفها ونألفها، غير أننا لفرط انشغالاتنا مع الحياة ننسى أنفسنا وذواتنا.

ويذهب الشاعر الربيعي في الكتاب الذي يقع في 256 صفحة من القطع المتوسط إلى عزلة التأمل بإشارة لما تنطوي عليه الكتابة في الحياة التي نعيشها من استسقاء مالح كما أشجار القرم التي ترتوي بماء أجاج، ليستعيد حكاياته في ظلال أشجار القرم، وهي من النباتات التي تعيش في المناطق الشاطئية في الخليج العربي وترتوي بالماء المالح.

ويقول الشاعر الذي صدر له نحو خمسين كتابا في الشعر والمسرح وأدب الأطفال في عتبة الكتابة: "بعد سنوات طويلة، وخبرات وظيفية متراكمة، ومشاهد يومية داخل دواليب العمل الصحفي في الأقسام الفنية والثقافية كنت أدون أهم ما أراه وأقرأه وأسمعه وارتأيت أن أضع التجارب في مقالات نشرتها في صحف ومجلات".

وتقع المقالات بين الماضي والحاضر والواقعي والخيالي، وغلبت على العناوين الفرعية التي اختارها الكاتب الفضاءات المعرفية التي تندى عن سعة اطلاع وخبرات الكاتب الثقافية وحسه النقدي، وتنطوي المقالات على شارات ترميزية وسيميائية غنية تقترب من الشعرية التي تحتمل الكثير من التأويلات.

ومن هذه العناوين: اميتاب وحراب التطرف، كتاب وماء وذهب عماني، أداء الشعر في المسرح، صخرة الإرادة، السائر فوق العشب، كما يشتمل الكتاب على مقالات تتناول موضوع الأداء الجسدي وسيلة معرفة، وصفة حسابية للسعادة، هاتشي حكاية وفاء، مدارس الغرب، اللاإنسانية في الإنسان، العلاج بالمشي.

ويحتوي الكتاب على موضوعات، ومنها: جلجامش بريطاني، صدمة ثقافية، للفرح عينان دامعتان، حتى لا تذبل زهور أيامنا، أحلام للبيع، الحرية ليست حكرًا على الغرب، للصورة ألف لسان، رصاص الكراهية وزهور المحبة، وصلاة النور في باريس.

يشار إلى أن الكاتب الربيعي يحمل الجنسية العُمانية، وهو من أصل عراقي، صدر له جملة من المجموعات الشعرية، منها: حداد على ما تبقى، شمال مدار السرطان، غدا تخرج الحرب للنزهة، وليل الأرامل، ومما كتب في أدب الأطفال: وطن جميل، نجمة الليالي، حلاق الأشجار.

وفي أدب الرحلات: خطى وأمكنة، وفي المسرح: الصعاليك يصطادون النجوم، أه أيتها العاصفة، البهلوان. وفي الكتابة النقدية: تحولات الخطاب النصي، وراهب القصيدة عبد العزيز المقالح.