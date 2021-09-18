عبد الستار بكر النعيمي يصدر ديوان "معبد الشوق" عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة. الديوان يقع في 136 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 39 قصيدة مختارة من الشعر العمودي متنوعة الأغراض.

ويسيطر على أجواء الديوان مشاعر الحزن والمعاناة المتكررة الناجمة عن إحساس الشاعر بواقعه المرير، وعن تقدمه في السن واشتغال ذاته بأمور الحب، ما يبعث دوامة متفجرة في نفسية الشاعر المرهفة، سواء في تعبيره عن ذكريات عهد شبابه أو في مشيبه.

عبد الستار بكر النعيمي يصدر ديوان "معبد الشوق"

يصف الشاعر في ديوانه مراحل عمره المختلفه وانتقالاته بينها في الوقت الذى يضفى فيه ذلك الميد من الأجواء الرومانسية التي تستدعى النوستالجيا والحنين إلى الماضى، وهو ديوان يكشف الذات الشاعرة أكثر مما يتناول موضوعات الحياة اليومية وأغراض الشعر الأخرى ما يتجلى بوضوح في قصائد الديوان التى تحظى بلغة رقيقة شفافة كاشفة للمشاعر والداخل العميق للأعماق الإنسانية.

عبد الستار بكر النعيمي يصدر ديوان "معبد الشوق"

من قصائد الديوان :

مُعلقة الحب / يا أمَّ سرابٍ / كففتُ منِ الهوَى / النفسُ إلى محبّها مسراها

عَطشتْ لهَا السواقِي / رثاء شاعر / الليلُ جلى بنوركِ المنبلج / عواركَ منكشف

أنا سيفٌ فِي يد الحق / بركبه ساروا / ويظلُّ عالمها يدورْ / خصيلة هاشم

وعبدالستار بكر النعيمى هو شاعر عراقي من مواليد محافظة كركوك عام 1951، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وقد نُشرت قصائده في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

صدرت له أربع مجموعات شعرية هى: دموع تتكلم عن دار العلوم العربية، القاهرة 2017م، كلمات الشمس : مؤسسة ثائر العصامي، بغداد 2019، حشرت كفوفي : بغداد 2020، ومعبدُ الشوق عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2021.