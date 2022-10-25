عمر الخالدي يصدر "لأنكِ آخر شيء جميل بهذي الحياة" وهي المجموعة الشعرية الثالثة للشاعر الكويتي الشاب كتب مقدمتها الشاعر المصري أحمد بخيت وصمم الغلاف الفنانة التشكيلية د.هند سمير.

عمر الخالدي يصدر "لأنكِ آخر شيء جميل بهذي الحياة"

عن الكتاب

نحن أمام شاعر متصادم ويثير الجدل هنا استدعاء جسور وحاد للنص المقدس، وليست مستغربة على شاعر مقتحم من عصر التحولات المخيفة في الوعي الإنساني. شاعرنا يمتلك أدوات شعرية جيدة، وروحاُ متوهجة وطموحا عاليا للتحقق بصوت خاص وفريد، وهو بمطلع شبابه يعطينا إشارات قوية على موهبة شعرية بسبيلها لصنع صوتها المميز في التجربة الشعرية المعاصرة. - الشاعر أحمد بخيت

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