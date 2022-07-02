عمر بن لادن، نجل زعيم القاعدة السابق يقيم معرضاً فنياً في فرنسا. لوحات عمر بن لادن، المعروضة في فرنسا، والتي لا يتجاوز مقاس كبراها 60*80 سنتيمترا، تمثل في معظمها انعكاسا لذكريات طفولته ومراهقته، فقد أمضى سنوات حياته الأولى في مسقط رأسه السعودية.

عمر بن لادن، نجل زعيم القاعدة السابق يقيم معرضاً فنياً

تعلمت من زوجتي

ووضح نجل أسامة بن لادن أنه خلال فترة الحجر المنزلي تعلم من زوجته الرسم ثم طور هذه الهواية عن طريق متابعة مقاطع فيديو تعليمية على قناة يوتيوب. ويقول: "انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ 10 سنوات، قبل أن نغادر بعد 4 سنوات إلى أفغانستان".

ويبرز هذان البلدان بقوة في أعمال عمر بن لادن. إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في رسمها اللون الأحمر وهي موجودة في أفغانستان التي يصفها بأنها "بلد مذهل"، ويقول: "الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت، وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي"، معتبرا أن اللوحة تصبح بعد رسمها "جزءا من صاحبها، وجزء مني لا يزال يعيش في أفغانستان".

الاستقرار في فرنسا

يعيش عمر في منطقة نورماندي في فرنسا منذ عام 2016. وبسبب ظروف الجائحة، ألغي معرض لرسوماته . لكن هذه المرة، عُرضت نحو 30 لوحة تتميز غالبيتها بكثرة الألوان في سوق ضخمة تعرض سلعا مستعملة. ويتراوح سعر لوحاته الصغيرة بين 750 و800 يورو، بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو، أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر فقد بيعت اللوحات لهم بالتقسيط.

وعن حياته الجديدة، يقول نجل بن لادن: "الناس يحكمون عليّ أحيانا استنادا إلى هوية والدي، لكنني أشعر هنا بحرية كبيرة وبأنني معفى من أي مسؤولية عن تصرفات والدي. لا أحد يحكم عليّ، بل يحترمونني ويتركونني أعيش بسلام. وهنا في فرنسا أصبحت فنانا".

عمر بن لادن، نجل زعيم القاعدة السابق يقيم معرضاً فنياً

من هو عمر بن لادن

هو أحد أبناء أسامة بن لادن من زوجته الأولى نجوى غانم، وترتيبه الرابع بين أخوته، ورغم أنه كان مع والده في أفغانستان إلا أنه انفصل عنه عندما كان بعمر الثامنة عشر أي في بدايات عام 2001، بسبب ولعه بالسفر واكتشاف العالم، وبعده عن تفكير والده المتصوف الديني، فقد كان عمر شابًا منفتحًا يحب الحياة والبذخ والسفر. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن عمر بن لادن.

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