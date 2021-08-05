عملة معدنية تخلد ذكرى مرور 150 عامًا على صدور رواية "عبر المرآة"

أصدرت بريطانيا عملة معدنية جديدة تخلد ذكرى مرور 150 عامًا على صدور رواية "عبر المرآة" للكاتب لويس كارول، حيث تم إصدار العملة فئة 5 جنيهات إسترلينية "6.95 دولار" اعتماداً على الرسوم التوضيحية الأصلية للكتاب للسير جون تينيل...

والتى كانت تكملة لـ"مغامرات أليس فى بلاد العجائب"، وذكرت الوكالة البريطانية إنه يظهر على أحد أوجه العملة اللحظة التى التقت فيها بطلة الرواية أليس بشخصيتين مؤذيتين، تويدليدوم و يويدليدى.

وتعاونت دار سك العملة البريطانية مع إل أند إن في لندن لطرح نسخة محدودة من كعكة "أليس فى بلاد العجائب" للاحتفال بالتصميم الجديد، حسب ما ذكرت وام ويأتى ذلك بعد إصدار عملة معدنية تصور المشهد الذى تلتقى فيه أليس مع قط الشيشاير، الشهر الماضى.

رواية "عبر المرآة" رواية بقلم لويس كارول "تشارلز دودجسون لوتويدج" نشرت عام 1871، وهي تتمة لمغامرات أليس في بلاد العجائب (1865)، وهي مستوحاة من لقاء له مع أليس أخرى ـ أليس رايكس، تدور أحداث القصة بعد ستة أشهر من الكتاب السابق، حيث تدخل أليس مرة أخرى إلى عالم خيالى، وهذه المرة تتسلق عبر مرآة إلى العالم الذي يوجد خلفهاـ لم تكن الرواية بقدر شعبية سابقتها، إلا أنها حققت النجاح أيضا، شملت مقاطع مشهورة مثل "الثرثرة" و"فيل البحر والنجار"، ومغامرة أخرى لشخصيتى تويدلدام وتويدلدى.