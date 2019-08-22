"عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" تتصدر نيويورك تايمز

على مستوى الأعمال الأدبية.. عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز لصدارة قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير مجددا لتستمر فيها على مدى 47 أسبوعا.

فيما احتلت رواية "المتاهة" لكاثرين كولتر المركز الثاني وثالثا حلت رواية "صنيع واحد طيب" لديفيد بالدتشي بينما جاءت رواية "عصر أسود" بقلم بيرسي براون في المركز الرابع، وكان المركز الخامس والأخير لرواية "الفتاة الجديدة" لدانيل سيلفا.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية.. فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة وجاء كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو في المركز الثاني وفي المركز الثالث حل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما بينما احتل كتاب "تكميم الصحافة" لمارك ليفين في المركز الرابع.

وجاء كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.