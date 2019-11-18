"عنكبوت فى القلب" لمحمد أبو زيد ضمن قائمة زايد للكتاب

أبدى الشاعر والكاتب الروائى محمد أبو زيد، سعادته بوصول روايته "عنكبوت فى القلب" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، والتى أعلنت مؤخرا.

عنكبوت فى القلب

وقال محمد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، سعيد بوصول "عنكبوت فى القلب" للقائمة لا سيما أن الروايات المشاركة هذا العام بلغت حوالى 500 رواية، وبأنها وجدت من يقرأها ويعجب بها، ويرشحها لأن تكون بين القائمة المختارة.

وأضاف محمد أبو زيد: سعيد بشكل خاص لأننى أقدم نفسى طوال الوقت كشاعر، ولم أطرح نفسى كروائى أبداً، حتى فى الروايتين اللتين نشرتهما (أثر النبى ـ عن دار شرقيات 2010)، و(عنكبوت فى القلب ـ الهيئة العامة للكتاب 2019)، وأتمنى أن يكون هذا دافعاً لأن تصل الرواية إلى المزيد من القراء، لا سيما الذين يهتمون بالنصوص الفائزة بجوائز أو المرشحة لها، وأعتقد أن هذا هو الفوز الحقيقى.

ورواية عنكبوت فى القلب هى الرواية الثانية لـ "محمد أبو زيد" بعد عدد من الدواوين الشعرية الناجحة، صادرة مؤخرًا عن سلسلة إبداعات قصصية التابعة للهيئة العامة للكتاب، ويشار إلى أن "أبو زيد" يتتبع فى روايته مصائر شخصيات ظهرت من قبل فى دواوينه، ويقدم بعض فصول روايته بمقاطع من قصائدها، فى إشارة إلى الترابط بينها.

وتتبع الرواية مصير شخصين يعيشان على أطراف الحياة، التقيا صدفة، ليجدا نفسيهما فى مواجهة عالم فانتازى غرائبى لم يختبراه من قبل.

ومن أعمال محمد أبو زيد، ثقب فى الهواء بطول قامتى، ديوان شعر 2003، ونعناعة مريم، ديوان شعر 2005، وقوم جلوس حولهم ماء، ديوان شعر 2006، ومديح الغابة، ديوان شعر، 2007، وأثر النبى، رواية، 2010.