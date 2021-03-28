غداً الإعلان عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة بدورتها لعام 2021

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، غداً الاثنين، عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة بدورتها لعام 2021، ومن المقرر أن تتضمن القائمة 6 روايات...

صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 وحتى آخر أغسطس 2020، من بين 121 رواية تقدمت للجائزة، ويتنافس الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى والتى تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.



والروايات التى وصلت للقائمة الطويلة هي: "دفاتر الورّاق" لجلال برجس، "قاف قاتل سين سعيد" لعبدالله البصيّص، "علب الرغبة" لعبّاس بيضون، "بنت دجلة" لمحسن الرملي، "فاكهة للغربان" لأحمد زين، "الاشتياق إلى الجارة" للحبيب السالمي، "الملف 42" لعبدالمجيد سباطة، "عين حمورابي" لعبداللطيف ولد عبدالله، "بساتين البصرة" لمنصورة عزالدين، "حفرة على السماء" لعبدالله آل عياف، "نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم، "طير الليل" لعمارة لخوص، "حياة الفراشات" ليوسف فاضل، "وشم الطائر" لدنيا ميخائيل، "عينان خضراوان" لحامد الناظر، وأخيرا "جيم" لسارة النمس.