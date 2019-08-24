غسان زقطان رئيسا فخريا لمهرجان «أيام الأدب العربي/ الألماني»

اختارت لجنة مهرجان «أيام الأدب العربي/ الألماني» في دورتها الثانية في العاصمة الالمانية برلين الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، رئيساً فخريا لهذه الدورة التي ستعقد يومي 25 و26 من تشرين الأول 2019.

وسيشارك في الدورة نخبة من أدباء العالم العربي ومن ألمانيا والنمسا، مثل غسان زقطان من فلسطين، وكاثرين روغلا من النمسا، وجدل القاسم من فلسطين، وعثمان سليمي من تونس، وشتيفان فايدنر من ألمانيا، وليلى شماع من لبنان، وسمير جريس من مصر، وساندرا هتسل من ألمانيا إضافة إلى مجموعة من الشعراء والمترجمين.

هذه النسخة من المهرجان تحمل اسم «تجريم اللغة- اللغات المجرّمة». وولد زقطان عام 1954 في بيت جالا قرب بيت لحم، وعاش في بيروت والأردن ودمشق وتونس، وهو شاعر وروائي ومحرر، حصل على جائزة جريفين للشعر عام 2013، وحصل على وسام الشرف الوطني من قبل الرئيس محمود عباس عام 2013.

كما فاز بجائزة الشاعر اللبناني أنور سلمان، وظهر اسمه ضمن المرشحين لجائزة نوبل، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والنرويجية، والألمانية، ولغات أخرى، وهو عضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة محمود درويش، ويكتب عمودا أسبوعيا في صحيفة الأيام ويحرر الصفحة الثقافية فيها.