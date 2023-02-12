فاروق حسني للثقافة والفنون تحدد موعد حفلها السنوي اعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الرابعة وإقامة المعرض الجماعي لشباب الفنانين.

فاروق حسني للثقافة والفنون تحدد موعد حفلها السنوي

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة المؤسسة على منصة فيسبوك: "تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023 في أفرع ( التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 الساعة 6 السادسة مساءاً في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك. حيث انتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة ."

وتقدم لهذه الدورة 1850 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً فنياً من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز الي نصف مليون جنيه مصري .

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023.

مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

هي مؤسسة مستقلة انشئت في عام 2019 في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية وتحمل رقم اشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي. اختارت المؤسسة حي الزمالك العريق كمقر لها الذى يعتبر بيت الفنون فى مصر.

تهتم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بدعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة وبتنمية النشاط الفنى والثقافى وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة.

تنظم المؤسسة سنويا مسابقات جوائز الفنون وتقبل المشاركات طبقا لشروط المسابقات وعلى النحو الذي يتم اختياره بواسطة لجان التحكيم من كبار الفنانين والأكاديميين والمعماريين المتخصصين على أساس الإبداع والإبتكار.

تقدم الجوائز من قبل مجلس أمناء المؤسسة بحضور قادة بارزين في المشهد الثقافي في مصر وتتم تغطيتها فى شتي وسائل الإعلام المختلفة.

عن فاروق حسنى

محرك ثقافي في الإدارة العامة للفنون الجميلة بوزارة الثقافة ( 1964 – 1969 )

مدير قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية ( 1969 – 1971)

ملحق ثقافي ومدير المركز الثقافي المصري – باريس – فرنسا ( 1971- 1978)

مدير مديرية الثقافة ومدير مركز ثقافة الطفل بالقاهرة والمستشار الفني لوزير الثقافة ( 1978-1979 )

وكيل الأكاديمية المصرية للفنون بروما ( 1979-1982)

مدير الأكاديمية المصرية للفنون ، والمستشار الثقافي بسفارة مصر بروما ( 1982-1987)، عاد بعدها ليشغل منصب وزير ثقافة مصر حتى 2011

أستاذ غير متفرغ بجامعة سوكا جاكاي اليابانية لعلم الجمال وحصل منها على الدكتوراة الفخرية عام 1993

أستاذ غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية منذ عام 1999 وحتى الآن

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المصدر: اليوم السابع