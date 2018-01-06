يصدر قريباً للشاعرة فاطمة ناعوت ديوان شعري وكتاب فكري

فاطمة ناعوت

يصدر خلال أيام للشاعرة فاطمة ناعوت ديوان شعري جديد بعنوان: "شُرفتي محطُّ العصافير"، وكتاب فكري عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان: "إنهم يصنعون الحياة.. بناء الإنسان في الإمارات"، كتبته ناعوت خلال زيارتها العام الماضي وإقامتها هناك ثمانية أشهر.

رصدت فيه ملاحظاتها عن الطفرة الحضارية والإنسانية التي أحرزتها الإمارات في سنوات قليلة، والتي تعود إلى اهتمام الشيخ زايد رحمه الله، ومن خلفه من حكّام في الإمارات السبع، بفكرة "بناء الإنسان وعقله” بناء صحيحًا سويًا، وكتب تصدير الكتاب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي.

الكتابان يصدران عن دار "روافد" للنشر والتوزيع، ويكونان في متناول القارئ وعلى أرفف المكتبات في تزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٨، مع نهاية هذا الشهر، وبهذا يصل رصيد ناعوت من الإصدارات ستة وعشرين كتابًا، ما بين الشعر والترجمات الأدبية والكتب الفكرية والنقدية.

الغلافان من تصميم الفنان رائد مجدي.