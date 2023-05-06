البوابة - أعلن مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024، فى فروعها المختلفة: "أفضل قصيدة وأفضل ديوان وأفضل كتاب فى نقد الشعر وأفضل ديوان للشباب وأفضل قصيدة للشباب، بالإضافة إلى جائزة تكريمية للإبداع الشعري"، وتهدف الجائزة التى تبلغ قيمتها الإجمالية 135 ألف دولار أميركى إلى تشجيع وتكريم الشعراء، اعتزازاً بدورهم فى النهوض بالشعر فى الوطن العربي.

فتح باب الترشح لمسابقة البابطين للإبداع الشعري

فروع الجائزة التفصيلية لمسابقة البابطين





وقالت المؤسسة فى بيان لها "إن فروع الجائزة التفصيلية هى كالآتي: جائزة الإبداع فى مجال نقد الشعر: وقيمتها 40 ألف دولار، تمنح لأحد نقاد الشعر أو دارسيه المتميزين ممن قدموا فى دراساتهم إضافة مهمة فى تحليل النصوص الشعرية، أو رؤية جديدة لظاهرة شعرية محددة قائمة على أسس علمية".

فروع الجائزة وشروطها:



1 - جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر: وقيمتها (أربعون ألف دولار)

- تمنح لأحد نقاد الشعر أو دارسيه المتميزين ممن قدموا في دراساتهم إضافة مهمة في تحليل النصوص الشعرية، أو رؤية جديدة لظاهرة شعرية محددة قائمة على أسس علمية.

- يحدد المتقدم عنوانًا واحدًا من مؤلفاته يرشحه لنيل الجائزة، وله أن يرسل البقية للاستئناس.

- يشترط في المؤلَّفات المرشحة أن لا تكون من رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وأن لا يكون قد مضى على صدور أحدثها أكثر من عشر سنوات تنتهي في 31 / 12 / 2023م.



2 - جائزة أفضل ديوان شعر: وقيمتها (عشرون ألف دولار)

- تمنح لصاحب أفضل ديوان شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهي في 31 / 12 / 2023م.

- يتقدم المتسابق بديوان واحد فقط على أن يكون هذا الديوان منشورًا نشرة ورقية.



3 - جائزة أفضل قصيدة: وقيمتها (عشرة آلاف دولار)

- تمنح لصاحب أفضل قصيدة منشورة بكاملها في إحدى المجلات الأدبية أو الصحف أو الدواوين الشعرية، أو في كتاب مستقل خلال عامين ينتهيان في 31 / 12 / 2023م.

- يتقدم المتسابق بقصيدة واحدة فقط على أن يرفق بها الأصل المنشور، ولا تقبل القصائد المنشورة في نشرات إعلانية أو دعائية أو إلكترونية.

جائزتان للشعراء الشباب

حرصًا من المؤسسة على إتاحة الفرصة للشعراء الشباب وأصحاب الموهبة الشعرية ممن تقل أعمارهم عن (35) عامًا تعلن المؤسسة عن جائزتين اثـنتين:

1 - جائزة أفضل ديـوان شـــعر للشعراء الشباب (وقيمتها عشرة آلاف دولار)

2 - جائزة أفضل قصيدة للشعراء الشباب (وقيمتها خمســة آلاف دولار)

على أن يكون العمل منشورًا نشرة ورقية، مع الالتزام بالشروط العامة الأخرى لجوائز المؤسسة الواردة في هذا الإعلان.



الجائزة التكريمية للإبداع الشعري: وقيمتها (خمسون ألف دولار)

تمنـح لشاعـر أسهم في إثراء حركة الشعر العربي، وهــي جائزة لا تخضـــع للتحكيــم بل لآلية خاصة يضعــها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس الأمناء، والمخولون بالترشيح هم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة فقط.

شروط عــامة

1 - يقبل النتاج المقدم باللغة العربية الفصحى فقط.

2 - يتقدم المتسابق إلى فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

3 - على المتقدم أن يرسل ثماني نسخ من النتاج المتقدم به لنيل الجائزة.

4 - لا يقبل النتاج الذي يشترك فيه أكثر من شخص واحد.

5 - يرسل المتقدم خطابًا مباشرًا إلى المؤسسة يذكر فيه رغبته في الترشيح لأحد فروع الجائزة، ويحدد فيه النتاج الذي يتقدم به للمسابقة، ويمكن للجامعات والمؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية أن تتقدم بترشيح من ترغب، مع ضرورة إرفاق موافقة المرشح خطيًّا على ذلك.

6 - يرسل المتقدم سيرته الذاتية والعلمية، مستقلة عن خطاب الترشيح، تشتمل على: اسم الشهرة، الاسم الكامل الوارد في وثيقة السفر، تاريخ الميلاد ومكانه، العنوان البريدي، رقم الهاتف، إنتاجه الإبداعي، ثلاث صور شخصية حديثة (10سم * 15سم).

7 - لا يجوز لمن سبق له الفوز بأي جائزة عربية أن يتقدم إلى الفرع الفائز به قبل مضي ثلاث سنوات على فوزه، على أن يتقدم بعمل آخر غير الذي فاز به، وعلى المتقدم أن ينصّ في خطاب الترشيح على أن العمل المتقدم به لم يسبق له الفوز بأي جائزة عربية، وفي حال ثبوت العكس فللمؤسسة الحق في إلغاء نتيجة المتقدم.

8 - لا يحق لمن أسهم في تحكيم جوائز المؤسسة التقدم إلى المسابقة في أي فرع قبل مرور دورتين من تاريخ مشاركته في التحكيم.

9 - المؤسسة غير ملزمة بإعادة الأعمال المقدمة إلى المسابقة، ولها إعادة نشر القصائد الفائزة، ومختارات من أعمال الفائزين.

10- آخر موعد للتقدم إلى فروع الجوائز هو نهاية يوم 31 / 12/ 2023م.

11 - تعلن النتائج في النصف الأول من عام 2024م.

المصدر: اليوم السابع

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