أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التسجيل في مؤتمر الناشرين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، الذي سيعقد في الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، وذلك يوم الأحد 31 أكتوبر وحتى الأربعاء 3 نوفمبر، على أن يكون آخر موعد للتقديم 6 أغسطس 2021م...

ويتضمن الحدث الرئيسي للمؤتمر في تقويم النشر الدولي، حيث يتضمن لمؤتمر ندوات حول أعمال النشر العربي والدولي، والتوفيق بين الحقوق (اجتماعات الأعمال)، وفرص التقدم للحصول على منحة الترجمة من معرض الشارقة الدولي للكتاب والتواصل.

وكانت اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة الدولى للكتاب نوهت باقتراب الموعد النهائى للتسجيل فى المعرض فى دورته الأربعون للعام 2021م، حيث سيكون آخر موعد للناشرين الراغبين بالمشاركة بالمعرض بتاريخ 31 يوليو 2021، ويأتى ذلك فى إطار دعم حركة النشر فى الوطن العربى.

وكانت هيئة الشارقة للكتاب قد أعلنت عن اختيار إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، الذى ستنطلق فعالياته شهر نوفمبر المقبل، تقديراً لمساهمتها فى المنجزات الثقافية الإنسانية، ودور مؤسساتها ومثقفيها فى الارتقاء بالأدب والفكر، حيث سيكون الجمهور على موعد مع نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين الأسبان على أرض الشارقة.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن ركاض العامرى وأنطونيو ألفاريز بارثى، وتحدث العامرى خلال الاجتماع حول مسيرة المعرض خلال 40 عاماً، وتأثيره على الحراك الثقافى وسوق الكتاب فى المنطقة العربية والعالم، مشيراً أن إقامة المعرض طوال أربعة عقود متواصلة يجسد ثوابت الشارقة تجاه الكتاب ومركزيته فى أى مشروع تنموى حضارى مستدام.

وحول هذا الاختيار قال أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "إن الاحتفاء بتجارب البلدان وتقديم رموزها ومثقفيها فى معرض الشارقة الدولى للكتاب، يجسد رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه فتح أفق الحوار مع ثقافات وحضارات العالم على أسس الآداب والفنون بوصفها الأسس الأكثر متانة فى العلاقات والأكثر تأثيراً فى وجدان الشعوب"