فتح باب التقدم لـجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019

فتح المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، وبالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب باب التقدم لـ جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019، وفقاً للتفاصيل الآتية:

تُمنح الجائزة فى مجالين هما، كتاب مترجم للطفل، قيمة الجائزة (5.000) جنيه، و كتاب مترجم فى أحد الموضوعات العامة، وقيمة الجائزة (10.000) جنيه، وتمنح قيمة الجائزة كاملة للمترجم.



وتأتى شروط التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019، فى أن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال عام 2019، داخل جمهورية مصر العربية، لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى الوقت نفسه، يكون التقدم للجائزة بعمل واحد فقط، وفى مجال واحد.



وتُستقبل الجائزة الأعمال المشاركة بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة، اعتبارًا من اليوم وحتى31 ديسمبر الجارى.

