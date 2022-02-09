فعاليات معرض "آرت دبي" بدورته الخامسة عشرة أعلن معرض "آرت دبي" تفاصيل فعاليات دورته الخامسة عشرة، والتي تقام في "مدينة جميرا" بدبي، في الفترة من 11 إلى 13 مارس/ آذار المقبل.

يقام المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بتعزيز مكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية عالمية تؤهلها لتصبح مركزاً ثقافياً رائداً في الابتكار الثقافي، من خلال تقديم مشروعات نوعية وتنظيم فاعليات عالمية.

فعاليات معرض "آرت دبي" بدورته الخامسة عشرة



85 معرضا من 36 دولة في آرت دبي 2021

ومن المقرر أن يستقبل معرض "آرت دبي" لعام 2022 أكثر من 100 صالة عرض من 44 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 30 مشاركا جديدا لأول مرة، في أكبر دورة من المعرض منذ انطلاقه، وأكثر المعارض الفنية تميزاً على المستوى العالمي التي ستقام خلال موسم الربيع.

ويتضمن جدول فعاليات هذا العام أعمالاً خاصة تم تكليفها حديثًا لفنانين مشهورين عالميًا، وهي عبارة عن قسم رقمي جديد مبتكر سيكون بمثابة جسر التواصل بين التشفير الرقمي وعالم الفن، ومعارض فنية جماعية خلاقة إلى جانب برنامج طموح للمحادثات متعددة المواضيع، بالإضافة إلى النسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي.



وتقدم المؤسسات الفنية الرائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات فعاليات مماثلة خلال أسبوع الفن في دبي، من المعارض الفردية والجماعية والجلسات الحوارية والفعاليات المهمة.

وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض "آرت دبي": "لأكثر من 15 عامًا، أصبح معرض «آرت دبي» أرضاً لاكتشاف التوجهات الفنية الجديدة والاحتفال بها، وإنشاء الجلسات النقاشية الهادفة، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء العالم. ويركز جدول فعاليات هذا العام بشكل خاص على نقطة التقاء عالم الفنون على اختلافها والعالم الرقمي، ليكون أكثر برنامج طموحًا وشمولية منذ انطلاق المعرض".

فعاليات معرض "آرت دبي" بدورته الخامسة عشرة

المعرض

ويقام معرض "آرت دبي" بالشراكة مع مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، وبرعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشريك الرئيسي لقسم "آرت دبي ديجيتال" بايبت.

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