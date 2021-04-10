فوز الشاعر سلطان الضيط من السعودية بلقب أمير الشعراء

أعلن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فوز الشاعر سلطان الضيط من السعودية، ببردة وخاتم إمارة الشعر، ولقب برنامج أمير الشعراء في نسخته التاسعة.

وانطلق نهائي الحلم وآخر محطات أمير الشعراء للموسم التاسع، بمشاركة كل من: الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، والشاعرة زينب جبار من العراق، والشاعر سلطان الضيط من السعودية، والشاعر عمر الراجي من المغرب، والشاعر محمد المامي من موريتانيا، والشاعرة حوراء الهميلي من السعودية، والذين قدموا روائع شعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم.

وتوزعت درجات المتسابقين على النحو التالي: الفائز بالمركز السادس الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر بمجموع 51%، والفائز بالمركز الخامس الشاعر عمر الراجي من المغرب بمجموع 57%، والفائز بالمركز الرابع الشاعرة زينب جبار من العراق بمجموع 58%، والفائز بالمركز الثالث الشاعرة حوراء الهميلي من السعودية 59%، بينما جاء بالمركز الثاني الشاعر محمد المامي من موريتانيا بمجموع 60%، أما الفائز بالمركز الأول الشاعر سلطان الضيط من السعودية بمجموع 61% ليتوج بلقب «أمير الشعراء» للموسم التاسع ويرتدي بردة وخاتم إمارة الشعر "أبوظبي" ومليون درهم إماراتي جائزة نقدية.

وأعرب الضيط عن سعادته بفوزه باللقب ومتابعته لمسيرة الشعراء الثلاثة الذين سبقوه من السعودية للقب أمير الشعراء، وليكون الفائز الرابع على التوالي، مهدياً فوزه لوالده ووالدته وأقاربه وإلى أبناء الشعب السعودي، وإلى كل محبي الشعر في العالم.

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