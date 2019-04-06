فوز رواية “شمس بيضاء باردة” للروائية الأردنية كفى الزعبي بجائزة البوكر العربية الموازية

فازت رواية “شمس بيضاء باردة” للروائية الأردنية كفى الزعبي بالترشيح الذي تقوم به لجنة البوكر الموازية للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 في جلسة التحكيم التي عقدتها ورشة بيت السرد العربية في جمعية الثقافة والفنون بالدمام في ختام قراءات ومناقشات الورشة لروايات القائمة القصيرة المرشحة لجائزة “البوكر” العربية لعام 2019.

وجاءت في المركز الثاني حسب عدد الأصوات (2 صوتان) رواية “بأي ذنب رحلت” للروائي المغربي محمد المعزوز، ومقابل صوت واحد جاءت في المركز الثالث رواية “النبيذة” للروائية العراقية إنعام كجه جي. كانت جلسة التحكيم التي أدارها المشرف على بيت السرد الدكتور مبارك الخالدي هي الجلسة الثانية لورشة بيت السرد مساء الاثنين 1 أبريل 2019، إذ سبقتها جلسة مناقشة رواية “بأي ذنب رحلت”.

واستهل الدكتور الخالدي جلسة التحكيم بتذكير المشاركين بآلية التحكيم موضحا أن المشاركة في التحكيم تقتصر على الذين استطاعوا قراءة روايات القائمة القصيرة كلها وشاركوا في مناقشتها.

وانتهت جولتا التحكيم بفوز “شمس بيضاء باردة” بأصوات خمسة من الثمانية المشاركين في التحكيم. وشارك في التحكيم عضو بيت السرد القاصة والروائية مريم الحسن والقاصة جمانة السيهاتي من السعودية، الشاعر السعودي عبدالوهاب الفارس، الشاعر وليد حرفوش من لبنان، الروائي جمال الدين علي من السودان، الشاعرة فايزة هويدي من سوريا، الكاتب السوري محمد الراوي، القاص المصري عادل جاد.

وقد لا تتطابق نتائج لجنة التحكيم الموازية في اختيار الفائز بالجائزة مع النتائج الرسمية، ولكنها تظل مبادرة جريئة ومهمة في التشجيع على القراءة أولا، ومن ثم خلق التمشي التقييمي لدى القراء عامة، حيث القراءة لا تتوقف عند مجرد الاستهلاك للنصوص الأدبية، بل من الضروري أن يكون هناك تقييم ونقد يكتسبه القراء، ليقيموا الأعمال التي يقرأونها ويشاركوا في نقدها بدل الدور السلبي الذي يتوقف عند المطالعة.