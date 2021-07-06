فوز كتاب "مدينة الشوكولاتة" للكاتب هشام الصياد بجائزة نادي الكتاب الأفريقي

أعلنت جائزة نادي الكتاب الأفريقى برعاية الأمم المتحدة لريادة الطفل فى أفريقيا، والذى تستضيفه ناميبيا، فوز كتاب "مدينة الشوكولاتة" للكاتب المصرى هشام الصياد، ورسومات هبة إبراهيم، بالجائزة لهذا العام، فى إطار الصحة الجيدة والرفاهية"...



وقالت دار النشر، يدور الكتاب عن شخص فادى الذى يحب الشوكولاتة ويأكلها كثيرًا، وقد حذرته والدته من تناول الكثير من الحلويات حتى لو أحبها، ولكنه يواصل أكل الشيكولاتة، ولاحظ فادى ورقة ملونة تقول إنه فاز بالجائزة الكبرى وهى رحلة إلى مدينة الشوكولاتة، زار فادى المدينة حيث كل شيء مصنوع من الشوكولاتة، وفى نهاية القصة رأى الأطفال المرضى الذين مرضوا من تناول الكثير من الشوكولاتة، ولذلك لا يمكنهم العودة إلى منازلهم حتى يتعافوا تمامًا.



وقالت الجائزة فى بيانها : يعزز الفرع الأفريقى لنادى الكتاب فى أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة الكتب وثقافة القراءة للأطفال فى أفريقيا، يروج الفصل الأفريقى بشكل كبير للمؤلفين والرسامين والناشرين كما يلفت الانتباه أيضا إلى بائعى الكتب والمكتبات فى القارة، والأهم من ذلك، يعزز النادى التعاون فى صناعة الكتاب ويعزز بشكل كبير فرص تجارة الكتب بين البلدان الأفريقية، ومنح المنظمون للجائزة مكافأة إضافة "ملصقا" يمكن استخدامه للكتاب الإلكترونى والنسخ المعاد طباعتها، مرة أخرى، كما منحت الجائزة أيضا لكتاب "السنة اللبنية"، عن دار نشر ينبع المغربية.

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