فى عيد ميلاده الـ 27.. كتاب محمد صلاح.. حكاية بطل

يحتفل محبو اللاعب العالمى محمد صلاح، نجم منتحب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، اليوم، بعيد ميلاده الـ 27 حيث ولد فى 15 يونيو من عام 1992، واستطاع أن يحقق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات ويصبح أحد أفضل اللاعبين فى العالم.

وقد أهتم الكتاب ودور النشر بإصدار كتب عديدة عن محمد صلاح ورحلته الاحترافية التى لم تنته بعد، ومن هذه الكتب:

كتاب محمد صلاح.. حكاية بطل

الكتاب يروى سيرة ذاتية للاعب توثيقًا لما فعله من إنجازات أهمها الصعود بمنتخب مصر إلى كأس العالم فى روسيا بعد غياب 28 عامًا، لذلك أصبح صورة مشرفة لمصر تستحق التقدير، وهو من تأليف عماد أنور، وإصدار دار العربى للنشر، ويهدف إلى تقديم صلاح كقدوة للشباب باعتباره نموذجًا ناجحًا يسيروا على نفس خطاه وبنفس عزيمته وإصراره كونه أحد أبناء جيلهم. وكذلك يستهدف جيل الكبار؛ فصلاح بالنسبة لهم أيقونة الأمل نظرًا لما حققه من إنجازات على مستوى مصر والوطن العربى.