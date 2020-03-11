فيروس كورونا يتسبب بتأجيل 14 معرضاً للكتاب

تسبب انتشار فيروس كورنا في تعطيل الأنشطة والفعاليات الثقافية حول العالم، حيث أصدرت عدد كبير من الجهات الرسمية قرارات بتأجيل معارض الكتاب التي كانت من المقرر إقامتها خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد خلال شهرى مارس وابريل، سواء معارض أوروبية أوعربية، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومات لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز تلك المعارض.

معرض إيران الدولى للكتاب

أعلنت السلطات الإيرانية تأجيل افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، وذلك بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بعد أن حصد أرواح كثير من الايرانيين وفقا لوكالة إسنا.

معرض تايبيه الدولى للكتاب

تقرر تأجيل معرض تايبيه الدولى للكتاب لعام 2020 (TIBE)، الذى استقبل 580.000 زائر فى العام الماضى، حتى مايوالقادم وذلك فى أعقاب المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس كورونا، كما صرحت وزارة الثقافة (MOC) في بيان لها، وقال البيان أن 2020 TIBE، الذى كان من المقرر أن يقام 4-9 مارس الجارى فى مركز التجارة العالمى ولكنه تأجل وسيعقد فى 7-12 مايوالقادم.

معرض لندن للكتاب

أعلن المنظمون في معرض لندن للكتاب، أحد أكبر الأحداث الأدبية الدولية فى العالم، عن إلغاء المعرض الذي من المقرر أن يستمر من 10 إلى 12 مارس، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وسط غضب متزايد من أن التأخير فى إيقافه يعرض صحة الناس للخطر والضغط المالى غير العادل على الناشرين.

أعلن منظم Reed Exhibitions، إن تصاعد المرض يعنى أن المعرض، الذى من المقرر أن يستمر من 10 إلى 12 مارس، يتم إلغاؤه، حيث كان من المقرر أن يحضر هذا الحدث حوالي 25000 ناشر ومؤلف ووكلاء من جميع أنحاء العالم ، حيث يتم إبرام صفقات لأهم الكتب الجديدة، مضيفا :"لقد اتبعنا إرشادات حكومة المملكة المتحدة ونعمل بنصيحة مستمرة من سلطات الصحة العامة وغيرها من المنظمات ، ولذا فقد اتخذنا على مضض قرارنا بعدم المضي قدمًا في حدث هذا العام".

مهرجان الشارقة القرائى للطفل

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، تأجيل مهرجان الشارقة القرائى للطفل فى دورته الـ 12، والذى كان من المقرر أن ينطلق في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل بمركز إكسبوالشارقة، إلى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

معرض اربيل الدولى للكتاب

أعلنت إدارة معرض اربيل الدولى للكتاب، عن تأجيل الدورة الـ 15 إلى إشعار أخر، وذلك كإجراء احترازى لعدم تفشى فيروس كورونا، وبحسب بيان لإدارة المعرض أنه تقرر تأجيل الدورة الـ 15 لمعرض اربيل الدولى للكتاب إلى إشعار أخر، ضمن جهود مكافحة تفشى مرض كورونا فى إقليم كوردستان.

معرض الرياض الدولى للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إلغاء معرض الرياض الدولى للكتاب، الذى كان من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وكانت الوزارة قد أطلقت فى وقت سابق شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولى للكتاب يعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذى يحتويه، كما جاء بصحيفة عكاظ، متضمناً تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة فى مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمى للوزارة، وتم مزج هذه العناصر فى قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

معرض باريس الدولى للكتاب

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء معرض باريس الدولى للكتاب في دورته الـ40، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا وفقا لما أوردته "سكاي نيوزعربية".

قال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء معرض باريس الدولى للكتاب في دورته الـ40، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا وفقا لما أوردته "سكاي نيوزعربية".

قال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغى بسبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

معرض البحرين الدولى للكتاب

أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، تأجيل فعاليات معرض البحرين الدولى للكتاب فى دورته التاسعة عشر، والذى كان من المقرر أن يأن نطلق فعالياته فى 25 مارس الحالى، إلى أجل غير مسمى، حيث الموعد الجديد فى وقت لاحق.

معرض تونس الدولى للكتاب

قررت وزارة الشؤون الثقافية التونسية تأجيل عدة فعاليات وأحداث ثقافية وطنية ودولية، بسبب فيروس "كورونا"، وأوضحت الوزارة فى بيان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، أن قرار التأجيل يشمل معرض تونس الدولى للكتاب، وأيام قرطاج الشعرية، وأسبوع اليوم العالمى للمسرح، ومهرجان عز الدين قنون للمسرح.

معرض أبو ظبى للكتاب

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة، في أبو ظبى، عن تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبو ظبى الدولى للكتاب الذى كان من المقرر عقده من 15 إلى 21 أبريل 2020، في مركز أبوظبى للمعارض من 23 إلى 29 مايو 2021، وذلك ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وجاء في بيان هيئة الشارقة للكتاب: "التزامًا منها بالإجراءات الوقائية وسعياً منها للمساهمة في سلامة صحة المجتمع، تعلن هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائى للطفل 2020، الذي كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 - 18 أبريل في مركز إكسبو الشارقة، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار سلسلة الخطوات الاحترازية الرامية إلى تعزيز سبل وقاية الأطفال وأفراد المجتمع وضمان الصحة العامة".

معرض مدينة لايبزيج الألمانية للكتاب

ألغت مدينة لايبزيج الألمانية معرض الكتاب، ثاني أكبر معرض للكتاب بعد فرانكفورت، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

ويعد معرض لايبزيج للكتاب ملتقى لصناعة الكتاب والإعلام للقراء والمؤلفين والناشرين.. وكان من المقرر أن يُفتتح من 12 إلى 15 مارس؛ ولكن قررت إدارة المعرض التجاري ومدينة لايبزيج إلغاء المعرض لمنع انتشار فيروس كورونا.

معرض الأطفال فى بولونيا

أعلن منظمو معرض الأطفال فى بولونيا عن تأجيله لمدة شهر بسبب تفشى فيروس كورونا فى إيطاليا، والذى كان من المقرر انطلاقه في الفترة من 30 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، على أن ينطلق المعرض في الفترة من الاثنين 4 مايو إلى الخميس 7 مايو.

فى تغريده لمنظمو المعرض: "نبلغ جميع العارضين والزوار أنه نظرًا لمعرض COVID-19 Coronavirus في حالات الطوارئ ، فقد تم إعادة جدولة معرض بولونيا للأطفال للكتاب ليوم الاثنين 4 - الخميس 7 مايو 2020."

معرض بغداد الدولى للكتاب

قررت اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولى للكتاب، تأجيل إقامة المعرض بسبب وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، والحرص على سلامة الناشرين، على أن ينطلق يوم 14 وحتى 23 أبريل 2020، وذلك تعد المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل موعد المعرض، رغم مخاطبة إدارة المعرض بالإلغاء خوفا على الناشرين المشاركين.

معرض غزة للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة وبلدية غزة، عن تأجيل افتتاح معرض "غزة هاشم" الثاني للكتاب، المقرر إقامته خلال الأسبوع الحالى بمدينة غزة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). - اليوم السابع