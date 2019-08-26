قائمة الكتب المفضل للرئيس الامريكي السابق باراك أوباما

اختار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، عددا من الكُتاب، يحرص على قراءة أعمالهم الجديدة، وذلك في حوار أجرته معه ميتشيكو كاكوتاني الناقدة الأدبية والكاتبة بجريدة النيويورك تايمز.

كما ذكر أنه يعيد قراءة بعض الكتب من وقت لآخر ويرشحها لابنته "ماليا"، من أبرزها رواية "مئة عام من العزلة" لغابرييل جارسيا ماركيز، ورواية "المفكرة الذهبية" لـدوريس ليسينج، ورواية "المرأة المحاربة" لـلصينية الأمريكية ماكسين هونغ كينجستون.

وجاء في قائمة كتابه المفضلين: "الصيني الأمريكي ليو سيكسين، مؤلف: "مشكلات الجسم الثلاثي"، والكاتب جونوت دياز والذي تتركز أعماله عن معاناة المهاجريين، والروائية جومبا لاهيري مؤلفة رواية "أرض غير مألوفة"، و"الأرض المنخفضة"، والروائية جيليان فلين مؤلفة "زوجة مفقودة"، والتي تحولت لفيلم سينمائي حقق نجاحا جماهيريا، والروائية لورين غروف مؤلفة رواية "أركيديا"، والأمريكية من أصل إفريقي توني موريسون، والتي رحلت الشهر الجاري، وقد كرمها أوباما أثناء فترة رئاسته، ومن أعمالها:"محبوبة، وأغنية سليمان"، والروائي البريطاني فيديادر سوراجبراساد نيبول مؤلف:" في دولة حرة، ومنعطف النهر، ومنزل السيد بيسواس، والروائية مارلين روبنسون والتي صدر لها روايات بعنوان "منزل، وطن، كتاب عندما كنت طفلة"، والأديب الانجليري وليم شكسبير، والشاعر كولسون وايتهيد.