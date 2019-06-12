احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا أوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، لتستمر هذه الرواية في القائمة لـ38 أسبوعا، وحلت رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك في المركز الثاني.

وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، فيما كان المركز الرابع لرواية "لعبة العروش" لجورج مارتن، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد تصدر كتاب "تكبيل الصحافة" لمارك ليفين القائمة للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء "تقرير مولر" الذي أعدته جريدة واشنطن بوست في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث، جاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر، وحل كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ رابعا، فيما تراجع كتاب "هوارد ستيرن يعود مجددا" بقلم المذيع والكاتب والشاعر الأمريكي هوارد ستيرن للمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.