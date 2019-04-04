رواية "عندما يغنى لوبستر" لداليا أوينز تحتل المرتبة الأولى فى قائمة مبيعات الكتب

كل أسبوع تتنافس الأعمال الأدبية على احتلال المراتب الأولى فى قائمة نيويورك تايمز، لذا حافظت رواية "عندما يغنى لوبستر" لداليا أوينز على المرتبة الأولى فى قائمة مبيعات الكتب، لتستمر هذه الرواية فى القائمة على مدى 28 أسبوعا.

بينما حلت رواية "هروب" لهارلان كوبن، فى المرتبة الثانية فى القائمة، وفى المرتبة الثالثة جاءت رواية "امبراطورية كلتية" لكليف كوسلر، وديرك كوسلر فيما كان المركز الرابع لرواية "السيدة الأولى" لجيمس باتيرسون وبراندين ديوبويس.

أما فى المركز الخامس والأخير فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير فحلت رواية "امرأة فى النافذة" بقلم ايه.جى.فين