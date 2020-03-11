قراءة في كتاب.. "بوابة الحشاشين.. أمريكا فى العراق"

قام بتأليف هذا الكتاب جورج بيكر، المحرر بمجلة النيويوركر، الذى عمل مراسلاً بالعراق أثناء الغزو الأمريكي، حيث يتناول فيه العديد من الظروف الخاصة بالاحتلال الأمريكي للعراق والسياسة المتبعة هناك، ويمكن إيجاز الأفكار الرئيسية الواردة في الكتاب بالتالي:

- الحرب في العراق جاءت بناءً على رغبة حثيثة من المحافظين الجدد.

- بعد 11 سبتمبر بساعات، كان الشغل الشاغل لجورج بوش هو الحصول على أي معلومة مهما كانت بسيطة أو غير مؤثرة بخصوص وجود علاقة لصدام حسين بالتفجيرات.

- دخلت الولايات المتحدة العراق، وهي غير مؤهلة لمرحلة ما بعد الحرب... لقد كان هناك تصوراً أن الحرب لن تستمر سوى أربعة أشهر فقط.

- بداية المقاومة الحقيقة والمنهكة للقوات الأمريكية بدأت بعد أن تيقن العراقيين أن الولايات المتحدة لم تأت لهم بأفضل مما كان موجوداً أثناء حكم صدام حسين.

- لم تكن الإدارة الأمريكية موهوبة في شيء بالعراق إلا في الاستقطاب السياسي، وهو ما أطلق عليه الكاتب" الإبادة السياسية".