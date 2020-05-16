قريباً صدور الترجمة العربية لمذكرات صوفيا لورين

تصدر قريباً الترجمة العربية لمذكرات النجمة العالمية صوفيا لورين تحت عنوان "أمس، اليوم، غداً.. حياتى"، من ترجمة على عبد الأمير صالح، عن دار المدى.

ومن تقديم المذكرات: "علّمتنى التجربة أن أجعل من الزمن حليفى الأكبر: لا أقاتل ضده ولا أخضع له بكسل وبلادة، كنتُ أعيش كلّ يوم من أيام حياتي كما هو عليه وأدع جمالي ينضج بهدوء وسكينة مثلما كانت تفعل موناليزا".

وفى الكتاب غاصت النجمة الإيطالية فيما وصفته بـ "صندوق الذكريات" لتخرج بصور قديمة ورسائل من ممثلين مشهورين أمثال فرانك سيناترا وجارى جرانت وأودرى هيبورن وريتشارد بورتن، فضلاً عن توأم روحها مارشيلو ماسترويانى.

ويحفل الكتاب بالعديد من القصص الشيقة منها كيف أوقفت محاولات الممثل الأمريكي مارلون براندو للتقرب منها وعلاقتها بالممثل الإنجليزي جارى غرانت.

والكتاب بمثابة تعريف بالعديد من الشخصيات السينمائية العالمية على مدار 60 عاماٍ، ويعرض حياة فتاة بسيطة من جنوب إيطاليا أصبحت واحدة من أشهر نجمات السينما العالمية.

وأخذت لورين اسم كتابها من فيلمها الشهير الذي يحمل الاسم نفسه للمخرج الإيطالي فيتوريو دى سيكا الذى انتج عام 1963 ولعبت فيه ثلاثة أدوار مختلفة مع ماسترويانى.