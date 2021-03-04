قريباً صدور "طريق لينكون السريع" للأمريكى أمور تاولز

تصدر قريبا رواية "طريق لينكون السريع" للكاتب الأمريكى أمور تاولز، صاحب رواية "جنتلمان فى موسكو" التى حققت نجاحا ملحوظا فى العالم...





ونشرت صفحة "الكتبجى" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" غلاف المجلة، وأضافت "الرواية هى الثالثة فى مسيرة الكاتب، وتأتى بعد 5 سنوات من "جنتلمان فى موسكو" والتى باعت أكثر من 2.4 مليون نسخة وترجمت الى 30 لغة.



ولا توجد معلومات كثيرة عن الرواية الجديدة، ولكن رواية "جنتلمان فى موسكو" ففيها يستكشف المؤلف المرحلة التاريخية الواقعة فى النصف الأول من القرن العشرين، فيكتب عن روسيا خلال حكم ستالين، ويسرد قصة الكونت ألكسندر روستوف، وهو أرستقراطى روسى يتهمه النظام الشيوعى عام 1922 بتهمة "تهديد مُثُل الثورة" لمجرّد انتمائه إلى طبقة اجتماعية تملك، فى نظرهذا النظام، "سلطة مُفســـِدة"، ولولا القصيدة التى كتبها هذا الكونت عام 1913، وتُمــكِن قراءتها كدعوة مبكرة إلى الانقلاب على النظام القيصري، لما استُبدِل الحكم بالإعدام الذى كان ينتظره بإقامة جبرية مدى الحياة فى فندق "ميتروبول"، فى موسكو، حيث كان يقيم.

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