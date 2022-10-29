قريباً صدور "من قتل مريم الصافي؟" للأديب محمد المنسي قنديل تستعد دار الشروق للنشر، لطرح المجموعة القصصية "من قتل مريم الصافي؟" للأديب المصري محمد المنسي قنديل، ففي عام 1970 وبينما كان محمد المنسي قنديل طالبًا في كلية طب المنصورة، فاز بالجائزة الأولى لنادي القصة عن قصة "أغنية المشرحة الخالية" قبل أن يضمها في كتابه الأول "من قتل مريم الصافي؟" الذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية عام 1988.

تحويل رواية واسيني الأعرج "مي" إلى مسلسل مصري

قريباً صدور "من قتل مريم الصافي؟" للأديب محمد المنسي قنديل

14 قصة

تضم المجموعة القصصية "من قتل مريم الصافى" 14 قصة، كُتب معظمها في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، يربط بينها جميعًا أسلوب الكاتب السردي العذب المميز الذي بدأ منذ كتابه الأول.

يتنقل بنا محمد المنسي قنديل عبر هذه القصص من رحلة المعلم منسي تاجر الأقمشة إلى مركز المحلة، إلى العودة المفاجئة للمماليك من تحت الثرى، ومن صدمة ضابط حين يصل إلى موطن شهيد، وصولًا إلى قصة محقق بائس يبحث عن طرف خيط لجريمة غامضة لكنه يجد نفسه في مواجهة أخيرة مع مريم الصافي.

قريباً صدور "من قتل مريم الصافي؟" للأديب محمد المنسي قنديل

محمد المنسي قنديل

روائي مصري، تخرج في كلية الطب عام 1975، ولكنه انشغل بإعادة كتابة التراث فاعتزل الطب وتفرغ للكتابة. حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1988. صدرت له عدة مجموعات قصصية وروايات؛ منها: "قمر على سمرقند" التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية للآداب عام 2006، و"يوم غائم في البر الغربي" التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، فى عام 2010، و"كتيبة سوداء" التي وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، فى عام 2016. وفي عام 2021 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

اقرأ أيضاً:

مذكرات الكاتبة البريطانية الشهيرة مالوري بلاكمان