قريباً طرح "لما كنت في أمريكا" لسارة شريف

تستعد دار كنوز للنشر والتوزيع لطرح كتاب "لما كنت في أمريكا.. أيام اللهو والسياسة" للكاتبة الصحفية سارة شريف، ومن المقرر طرحه للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.

تتناول سارة شريف في الكتاب الذي يعد من "أدب الرحلات" رحلتها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بزيارة عدد من الولايات والمدن الأمريكية، كما يتناول الكتاب مجموعة من الحكايات الإنسانية والاجتماعية في الشوارع والمقاهي والبارات والأسواق، بالإضافة إلى لقاءات صحفية مع مسئولين رسميين وسياسيين وأساتذة جامعات من واقع جولة الكاتبة في أمريكا.

سارة شريف حاصلة على الماجستير في الإعلام السياسي، من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتعمل صحفية متخصصة بالشأن الإسرائيلي، وصدر لها من قبل ثلاث مؤلفات، هم: "إسرائيل تحترق"، "المشروع الأسود"، و"المخادع"، فيما يعد الكتاب تجربتها الأولى في أدب الرحلات.