قريبا ترجمة رواية "أفعال بشرية" للكاتبة الكورية هان كانج

تصدر قريبا الترجمة العربية لرواية "أفعال بشرية" للكاتبة الكورية هان كانج، صاحبة رواية "النباتية" و"الكتاب الأبيض"، وذلك عن "التنوير".

وقالت دار التنوير عن الرواية:

تدور رواية "أفعال البشرية" عن الراحلين والباقين والعالقين بين الرحيل والبقاء، قصة يرويها أحياء عن أموات وأموات عن أحياء، مرثية حزينة وشهادة جريئة عن انتفاضة مدينة جوانججو العام 1980.

أفعال البشرية

وكانت "هان كانج" قد فاوت بجائزة مان بوكر الدولية فى فئة الرواية عن روايتها "النباتية"، وهى قصة سوريالية قاتمة عن امرأة تتوقف عن أكل اللحوم وتسعى إلى أن تتحول لشجرة.

ودخلت هان (45 عاما) القائمة القصيرة لنيل الجائزة فى فئة الرواية المترجمة إلى الإنجليزية إلى جانب خمسة كتاب آخرين بينهم التركى أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل عام 2006.

وقبل هذه الجائزة، حصلت هان -التى تدرس الكتابة الإبداعية فى معهد سول للآداب- على جوائز أدبية عدة فى كوريا الجنوبية عن روايتها، وتعد "النباتية" أول رواية لهان تنشر بترجمة إنجليزية.

ونقلت مؤسسة بوكر عن رئيس لجنة التحكيم لعام 2016 بويد تونكين قوله "هذا الكتاب المعقد الرائع المزعج سيظل عالقا لفترة طويلة فى أذهان وربما فى أحلام القراء".

وفى رواية "النباتية" تقرر البطلة يونغ هاى، وهى زوجة مطيعة تعانى من كوابيس متكررة، أن تتمرد على أعراف مجتمعها وتتخلى عن أكل اللحوم، الأمر الذى يثير مخاوف أسرتها من أنها تعانى من مرض عقلى.

ورأت الرواية طريقها إلى لغة شكسبير على يد البريطانية ديبورا سميث (28 عاما) التى بدأت فى تعلم اللغة الكورية قبل سبعة أعوام بعد حصولها على شهادة فى الأدب الإنجليزى وانتقالها إلى كوريا الجنوبية.