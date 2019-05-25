قريبا صدور رواية "إجاصة ميلا" للروائية والكاتبة فاطمة شرف الدين

تصدر دار الساقى للنشر والتوزيع، خلال أيام، رواية تحت عنوان "إجاصة ميلا" للروائية والكاتبة فاطمة شرف الدين.



تدور أحداث الرواية حول حادث مؤلم مع زميلاتها فى الصف، تقرر بعدها ميلا أن تغير صورتها فى عيون الآخرين، من دون أن تعى مدى خطورة ما ستفعله، والرواية تعالج مشكلة "الأنوريكسيا"، الاضطراب الغذائى الذى تنتج عنه مشكلات صحية ونفسية خطيرة.



أما عن فاطمة شرف الدين، فهى كاتبة ومترجمة متخصصة فى أدب الأطفال والناشئة، تقيم بين مدينتى بيروت وباريس، عملت مع عدة دور نشر فى لبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر وبلجيكا، نشر لها حتى اليوم أكثر من 130 كتاب، ترجم عدد كبير منها إلى لغات مختلفة، بما فيها الإنجليزية والهولندية والألمانية والدانمركية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والإرلندية والتركية والسويدية والكورية والصينية والروسية.



حازت على عدد من الجوائز ولوائح الشرف العربية والعالمية، ومرشحة لجائزة أستريد لندجرن التذكارية العالمية (ALMA) أربع مرات، فى 2010، 2011، 2016، و2019. تقدم ورش عمل فى الكتابة الإبداعية فى لبنان وبعض المدن العربية، كما تشارك فى عدد من معارض الكتب والمؤتمرات الدولية.