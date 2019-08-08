قصة زواج وحب ومأساة عن المخرج المصري الراحل يوسف شاهين

نشر الروائي المصري، إيمان يحيى، في صفحته على «فيسبوك» تدوينة حول قصة زواج وحب ومأساة غير معروفة عن المخرج المصري الراحل، يوسف شاهين.

وكان يحيى كتب صفحتين في ملحق الأهرام الثقافي عن يوسف شاهين أعادتا إلى ذاكرته سطوراً كان قد قرأها في كتاب روسي بعنوان «الإسكندرية الروسية»، حول قصة زواج يوسف شاهين من عازفة التشيللو، وراقصة الباليه الروسية، يكاتيرينا أوموفا.

وتابع الأديب المصري: «قضيت ساعتين لأبحث عن الكتاب، وساعة واحدة لأبحث عن سر خاص من حياة مبدعنا الكبير». ووجد يحيى السر الذي كان يبحث عنه، وهو قصة حب وزواج غير معروفين بين يوسف شاهين وفنانة روسية سكندرية.

وكان السيد إيفان بافلوفيتش أوموف دبلوماسي روسي سابق عاش في مدينة الإسكندرية، وتزوج من أرثوذكسية لبنانية غنية من عائلة «خوري»، وأنجب منها 3 أبناء وابنة واحدة هي يكاتيرينا أوموفا، التي كانت تعزف التشيللو، وكانت من ضمن النواة الأساسية لأوركسترا الإسكندرية السيمفوني.

سر

كما كانت «كاتيا» (تدليل يكاتيرينا) أيضاً راقصة باليه جيدة، تزوجت يوسف شاهين، ثم توفيت فجأة بينما كانت تؤدي بعض تدريبات الباليه، عندما سقطت، فارتطمت رأسها بقطعة أثاث حادة. وذلك في 17 سبتمبر 1955، في سن 29 عاماً (كانت من نفس سن يوسف شاهين)، وشيعتها الإسكندرية في جنازة مهيبة.

وأنهى الروائي المصري تدوينته: «قصة يوردها كتاب روسي، وكم من قصص زواج وحب غير معروفة نصادفها بين السطور! هل عرفتم سر حب يوسف شاهين للرقص والموسيقى؟!».