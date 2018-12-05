كتاب "كبنجارا"، للإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي

ربما يعد كتاب "كبنجارا"، الذي صدر مؤخراً عن دار "مداد للنشر والتوزيع"، من أهم المؤلفات التي أثارت ضجة وجذبت القراء في الإمارات أخيراً، إذ يحكي مؤلفه الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي، الذي شغل منصباً قيادياً في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قصته من البداية، واعترافاته.



وتحدث مؤسس دار "مداد" حسن علي بن سالم الزعابي، لـ 24، عن الكتاب الذي يعد بمثابة وثيقة تكشف التنظيم السري الإرهابي في دولة الإمارات، موثقاً تجربته في رحلة الاختطاف و الخيانة التي تآمر بها تنظيم الإخوان على الإمارات.



واستمد كتاب "كبنجارا" اسمه من كلمة "KE PENJARA"، التي تعني "خذوه إلى السجن" بلغة "الملايو"، والتي صاح بها ضابط شرطة في وجه المؤلف أثناء توقيفه والتحقيق معه في جزيرة "بَتَمْ" الإندونيسية، قبل إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 والعودة إلى أرض دولة الإمارات.