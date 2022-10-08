كتاب "تهذيب سيرة ابن هشام" للدكتور عبد السلام هارون كتاب السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، المعروف بـ "ابن هشام"، وهو من أول وأهم الكتب التي تحدثت عن سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.

كتاب "تهذيب سيرة ابن هشام" للدكتور عبد السلام هارون

عرض موسع لنسب النبي ﷺ

وقد اختصره مؤلفه "ابن هشام" من "سيرة ابن إسحاق" وهذبها ونقحها من الأشعار والأخبار الزائدة وغير الصحيحة، وهي من أول الكتب التي يجب أن يقتنيها المسلم عامةً، وقد تناول الكتاب عرضًا موسعًا لنسب النبي ﷺ وتفاصيل مرحلة ما قبل البعثة وما بعدها، وغزواته ومراسلاته، ومواقفه في الدعوة للإسلام، والأحداث المفصلية في بناء المجتمع الإسلامي، حتى وفاته صلى الله عليه وسلم..

وللسيرة طبعات كثيرة نفيسة أشهرها: (طبعة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع – تحقيق: عمر عبد السلام تدمري – 4 أجزاء – الأولى).

وكذلك تهذيبات ودراسات قيِّمة أهمها تهذيب الدكتور المحقق الكبير عبد السلام هارون فأحسن تهذيبها بارك الله فيه، وقد طبع التهذيب في مجلد واحد عن مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية.

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