كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة هو أحد أشهر كتب الداعية والمفكر الإسلامي والأستاذ الجامعي الشهير الدكتور سلمان العودة. وقد حقق هذا الكتاب مبيعات كبيرة في السعودية والوطن العربي، في كلٍّ من الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة

وقد اشتهرت كتب الدكتور سلمان العودة بشكل كبير بعد بداية ظهوره على المنصات الإعلامية مثل برامجه على منصة اليوتيوب وبرامجه المختلفة على القنوات التليفزيونية، وكذلك حققت هذه الكتب انتشارًا كبيرًا بعد اعتقال العودة من قبل السلطات السعودية.

ويتميز أسلوب الدكتور سلمان العودة بالبساطة والسهولة في عرض الأفكار والتسلسل المنتظم في عرض الموضوعات، وكذلك بالتعمق في المعاني والنظر إلى المعاني والأفكار من منظور مختلف، فيستخرج منهم الكثير من التأملات والتفكرات المختلفة.

كتاب طفولة قلب هو كتاب من نوع السير الذاتية، إذ يحكي العودة فيه حياته منذ كان صغيرًا، ويروي تفاصيل كثيرة من طفولته في بلدته الصغيرة ثم انتقاله إلى المدينة، وتطرق إلى مشايخه ومعلميه الذين كان لهم كبير الأثر في شخصيته وفي تكوينه.

اعتمد الكتاب على عنصر السرد بشكل أساسي في عرض مضمون الكتاب، كذلك اعتمد العودة في الحديث عن نفسه في الكتاب استخدام لفظة (صاحبنا) كأنه يتحدث عن شخص آخر غيره، وهو ما أعجب البعض ولم يعجب البعض الآخر. وتطرق الكتاب إلى فترة سجن الشيخ وتحدث عن شعوره في هذه الفترة وما مر به في ذلك الوقت.

إن الإصلاح الجاد يستحق التضحية وليس الخسارة لأنه أفضل طريق تكافح به الثورة.

كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة

نبذة عن الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة

ولد سلمان العودة في بلدة البصر التي تقع في غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، في شهر جمادى الأولى لعام 1376هـ، انتقل إلى مدينة بريدة من أجل الدراسة والتعلم، فالتحق بالمعهد العلمي في مدينة بريدة، وقضى فيه نحو ستة أعوام دراسية.

تتلمذ العودة على أيدي عدد من العلماء، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ صالح البليهي. حفظ في صغره القرآن الكريم ثم حفظ الأصول الثلاثة ورسالة القواعد الأربعة، وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ومتن الآجرومية ومتن الرحبية، وقرأ شرحه على مجموعة من المشايخ، مثل الشيخ صالح البليهي والشيخ محمد بن صالح المنصور.

وقد حفظ في صباه عددًا كبيرًا من القصائد الشعرية لشعراء جاهليين وشعراء صدر الإسلام وشعراء معاصرين، وحفظ كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وللمنذري حفظ مختصر صحيح مسلم، ولابن حجر العسقلاني حفظ نخبة الفكر ثم شرحه نزهة النظر.

كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة

مسيرة سلمان العودة العلمية

تخرج سلمان العودة في كلية الشريعة وأصول الدين بمنطقة القصيم، ثم عمل لفترة من الزمن مدرسًا في المعهد العلمي بمدينة بريدة، ثم عين معيدًا بالكلية ثم أصبح محاضرًا، ثم عمل أستاذًا في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم لعدة سنوات، وعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود ثم أُعفي من العمل بها، وحدث ذلك لأسباب سياسية منع فيها من ممارسة العمل الجامعي.

وحصل العودة على درجة الدكتوراه في الشريعة في شرحه لكتاب الطهارة من بلوغ المرام، وقد طبع في أربعة مجلدات، وأشرف على رسالته الشيخ عبد الله بن بية، وناقشه فيها الدكتور خلدون الأحدب والشيخ عبد الله بن جبرين.

كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة

اعتقالاته في السجون السعودية

كان العودة واحدًا من ضمن الموقعين على خطاب المطالب الذي وجه إلى الملك فهد بن عبد العزيز، وكان من ضمن المشايخ الذين قدموا نقدًا شديدًا بخصوص التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج، وفي شهر سبتمبر لعام 1993م منع من إلقاء الخطب والمحاضرات.

في يوم 16 أغسطس لعام 1994م اعتقل سلمان العودة في حملة اعتقالات ضخمة طالت عددًا كبيرًا من شيوخ الصحوة، وقد قضى جزءًا من فترة اعتقاله، التي استمرت نحو خمس سنوات، في السجن الانفرادي قبل أن يطلق سراحه في عام 1999م. اعتقل العودة مرة أخرى في عام 2017م ضمن سلسلة اعتقالات سياسية من قبل السلطات السعودية.

كتاب "طفولة قلب" للدكتور سلمان العودة

أشهر كتب سلمان العودة

كتاب بناتي

كتاب الغرباء

كتاب مع الله

كتاب مع العلم

كتاب مع الأئمة

كتاب مع الصيام

كتاب طفولة قلب

كتاب كيف نختلف

كتاب أسئلة العنف

كتاب أسئلة الثورة

كتاب نهاية التاريخ

كتاب الحيل النفسية

كتاب هذا رسول الله

كتاب مع المصطفى

كتاب الأمة الواحدة

كتاب لو كنت طيرًا

كتاب افعل ولا حرج

كتاب لماذا نخاف النقد؟

كتاب شكرًا أيها الأعداء

كتاب هموم فتاة ملتزمة

كتاب ولا يزالون مختلفين

كتاب ولكن كونوا ربانيين

كتاب آخر لحظات الفاروق

كتاب زنزانة: عادة مدى الحياة

كتاب دروس رمضان وقفات للصائمين

كتاب في حوار هادئ مع محمد الغزالي

كتاب أنا.. وأخواتها: رحلة في أسرار الذات

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